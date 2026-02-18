2026年2月19日（木）秋田県秋田市の秋田駅前に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！
「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月19日(木)に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープンいたします。
リニューアルオープン記念セール！
◆リニューアルオープン記念セール（※）
開催期間：2026年2月19日（木）～2026年2月20日（金）の2日間限定
実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。
（※）ご留意事項
・店内でのご飲食にかぎります。
・一部対象外商品がございます。
・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。
・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。
・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「魚民 秋田東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「魚民」について
“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”
「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
魚民 秋田東口駅前店 店舗情報
開店日時：2026年2月19日（木） 16：00～
営業時間：16：00～24：00
住 所：秋田県秋田市東通仲町3-32 武基ビル1階・2階
電話番号：018-834-7688
席 数：109席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871076/
お子さま連れも大歓迎！キッズルームあります！
ご家族やお友だちなど皆様に楽しんで頂けるよう、一部店舗でキッズスペース付きお席をご用意しています。
お昼から営業をしている店舗もございますので「ママ会」「お誕生日会」「息抜き」や「定例会」「宴会」など「各種パーティー」にご活用ください。
キッズスペースのある店舗を探す :
https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes
「子育て支援パスポート優待」も順次全国に拡大中！
秋田県は加盟済みのため、子育て支援パスポート優待をご利用いただけます。
■対象
「子育て支援パスポート」をお持ちのご家庭
■条件
お子さま同伴でのご来店
■ご利用方法
・ご入店時にパスポートをご提示（紙/アプリ可）
・お会計時に割引適用 お会計10％OFF（上限3,000円）
■注意事項
・1会計につき1回適用／グループでの適用可
・セール期間中は「子育て支援パスポート」の併用はできません。
・他のキャンペーンや割引券、施策（単品飲み放題、食べ飲み放題）、二次会コース、特典付きコースとの併用はできません。
・ランチメニュー、サービスタイムメニュー、テイクアウトのみでの利用はできません。
・店舗によりパスポート割引非対応の場合があります。
・詳細は店舗へ直接お問い合わせください。
詳細はこちら :
https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes