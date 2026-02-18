2026年2月19日（木）秋田県秋田市の秋田駅前に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月19日(木)に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープン記念セール！

◆リニューアルオープン記念セール（※）

開催期間：2026年2月19日（木）～2026年2月20日（金）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。

（※）ご留意事項

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「魚民 秋田東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。

「魚民」について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

魚民 秋田東口駅前店 店舗情報

開店日時：2026年2月19日（木） 16：00～

営業時間：16：00～24：00

住 所：秋田県秋田市東通仲町3-32 武基ビル1階・2階

電話番号：018-834-7688

席 数：109席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871076/

お子さま連れも大歓迎！キッズルームあります！

ご家族やお友だちなど皆様に楽しんで頂けるよう、一部店舗でキッズスペース付きお席をご用意しています。

お昼から営業をしている店舗もございますので「ママ会」「お誕生日会」「息抜き」や「定例会」「宴会」など「各種パーティー」にご活用ください。

キッズスペースのある店舗を探す :https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes

「子育て支援パスポート優待」も順次全国に拡大中！

秋田県は加盟済みのため、子育て支援パスポート優待をご利用いただけます。

■対象

「子育て支援パスポート」をお持ちのご家庭

■条件

お子さま同伴でのご来店

■ご利用方法

・ご入店時にパスポートをご提示（紙/アプリ可）

・お会計時に割引適用 お会計10％OFF（上限3,000円）

■注意事項

・1会計につき1回適用／グループでの適用可

・セール期間中は「子育て支援パスポート」の併用はできません。

・他のキャンペーンや割引券、施策（単品飲み放題、食べ飲み放題）、二次会コース、特典付きコースとの併用はできません。

・ランチメニュー、サービスタイムメニュー、テイクアウトのみでの利用はできません。

・店舗によりパスポート割引非対応の場合があります。

・詳細は店舗へ直接お問い合わせください。

詳細はこちら :https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes