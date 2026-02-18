2026年2月19日（木）秋田県秋田市の秋田駅前に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！

株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年2月19日(木)に「魚民 秋田東口駅前店」をリニューアルオープンいたします。



リニューアルオープン記念セール！



◆リニューアルオープン記念セール（※）


開催期間：2026年2月19日（木）～2026年2月20日（金）の2日間限定


実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。



（※）ご留意事項


・店内でのご飲食にかぎります。


・一部対象外商品がございます。


・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。


・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。


・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



この機会にぜひ「魚民 秋田東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。



「魚民」について





“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”


「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。


ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。








魚民 秋田東口駅前店　店舗情報



開店日時：2026年2月19日（木）　16：00～


営業時間：16：00～24：00


住　　所：秋田県秋田市東通仲町3-32 武基ビル1階・2階


電話番号：018-834-7688


席　　数：109席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871076/



お子さま連れも大歓迎！キッズルームあります！





ご家族やお友だちなど皆様に楽しんで頂けるよう、一部店舗でキッズスペース付きお席をご用意しています。


お昼から営業をしている店舗もございますので「ママ会」「お誕生日会」「息抜き」や「定例会」「宴会」など「各種パーティー」にご活用ください。



キッズスペースのある店舗を探す :
https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes



「子育て支援パスポート優待」も順次全国に拡大中！


秋田県は加盟済みのため、子育て支援パスポート優待をご利用いただけます。



■対象


　「子育て支援パスポート」をお持ちのご家庭


■条件


　お子さま同伴でのご来店


■ご利用方法


　・ご入店時にパスポートをご提示（紙/アプリ可）


　・お会計時に割引適用 お会計10％OFF（上限3,000円）


■注意事項


　・1会計につき1回適用／グループでの適用可


　・セール期間中は「子育て支援パスポート」の併用はできません。


　・他のキャンペーンや割引券、施策（単品飲み放題、食べ飲み放題）、二次会コース、特典付きコースとの併用はできません。
　・ランチメニュー、サービスタイムメニュー、テイクアウトのみでの利用はできません。


　・店舗によりパスポート割引非対応の場合があります。


　・詳細は店舗へ直接お問い合わせください。


詳細はこちら :
https://www.monteroza.co.jp/campaign/search/kids/?utm_source=prtimes

会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes