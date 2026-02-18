2月18日（水）、テーブルウェアコレクションに新たにプレースマットコレクションが登場！
株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン（本社：東京都港区芝／代表取締役社長：マッテオ
スカラヴェッリ）は、Fortessa（フォルテッサ）ブランドのテーブルウェアコレクションのうち、
新たにプレースマットコレクションを2026年2月18日（水）に公式オンラインショップで
発売します。
商品概要
今回は、プレースマットコレクションの中から、再生PETボトルから作られたFiberixx（ファイバリックス）とヴィーガンレザーから作られたLAV（ラヴ）の2種類を展開します。
どちらもサステナブルで環境に配慮した素材から作られているということで注目を集めています。
大きさはグラスを置くのに丁度良いコースターサイズと、食卓を彩るのに相応しいランチョンマット
サイズの2種類です。
この商品を展開することにより、グラスや食器だけに留まらないテーブルのトータルコーディネートが可能になります。
1. Fiberixx（ファイバリックス）シリーズ
環境配慮と実用性を両立した再生PETボトル素材を使用したプレースマット・コースター。
優れた耐久性と心地良いフェルト調の手触りで、室内外どちらのシーンでも活躍。
カラーアクセントとしてテーブルを演出します。
水拭きでお手入れでき、頑固な汚れがある場合は、30℃以下での洗濯も可能です。
Fibrerixx（ファイバリックス）一例
2. LAV（ラヴ）シリーズ
レザーの高級感を想起させるヴィーガン素材を採用したプレースマット・コースター。
上質な見た目でフォーマル／カジュアル両方のテーブルにマッチします。
水拭きでのお手入れが可能です。※洗濯機での洗浄には対応していません。
LAV（ラヴ）一例
商品詳細
◆シリーズ名：Fiberixx（ファイバリックス）
◆価格：コースター 500円、プレースマット 3,000円（1枚当たり税抜）
※コースターは2枚単位での販売。
◆サイズ 2種 / カラー コースター14種、プレースマット 8種
コースター：最大径 100 mm
プレースマット（アイランド）：375 mm × 430 mm
◆素材：リサイクルペットボトル、ポリエステル
◆生産国：ドイツ
◆Webサイト： https://zwieselfortessa.jp/(https://zwieselfortessa.jp/collections/fiberixx)collections/fiberixx(https://zwieselfortessa.jp/collections/fiberixx)
※下記画像は商品一例
Fiberixx コースター
ジーンズ
Fiberixx コースター
ベージュ メランジュ
Fiberixx コースター
フォレスト
Fiberixx コースター
ベリー
Fiberixx プレースマット
ライトグレー
Fiberixx プレースマット
チェリー
Fiberixx プレースマット
リコリス
Fiberixx プレースマット
カシミヤ
◆シリーズ名：LAV（ラヴ）
◆価格：コースター 500円（メタリックのみ600円）、
プレースマット 2,800円（メタリックのみ3,000円）（1枚当たり税抜）
※コースターは2枚単位での販売。
◆サイズ 3種 / カラー コースター 5種、プレースマット 5種、プレースマット（アイランド）8種
コースター：最大径 100 mm
プレースマット：330 mm × 450 mm
プレースマット（アイランド）：375 mm × 430 mm
◆素材：ポリウレタン
◆生産国：ドイツ
◆Webサイト： https://zwieselfortessa.jp/(https://zwieselfortessa.jp/collections/lav)collections/lav(https://zwieselfortessa.jp/collections/lav)
※下記画像は商品一例
LAV コースター
フォグ
LAV コースター
メタリック
LAV コースター
トープ
LAV コースター
ベージュ
LAV プレースマット
ブラック
LAV プレースマット
ブルー メタリック
LAV プレースマット
トープ
LAV プレースマット
ベージュ
LAV プレースマット アイランド
ダーク グレー
LAV プレースマット アイランド
ダーク ブラウン
LAV プレースマット アイランド
エッグプラント
LAV プレースマット アイランド
ブルー メタリック
◆発売日：2月18日（水） ツヴィーゼル・フォルテッサ オンラインショップにて販売開始。
百貨店、専門店などでも順次販売予定。
会社概要と今後の展開
ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパンは、「the table is yours（そのテーブルは、
あなたのもの）」というビジョンを掲げます 。
グラスのZWIESEL GLAS（ツヴィーゼル グラス）・SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）、テーブルウェアのFORTESSA（フォルテッサ）、そして2025年10月より加わったラグジュアリーブランドEISCH（アイシュ）を加えた包括的なブランドとなったことにより、ツヴィーゼル・フォルテッサは、単なる食器の提供にとどまらず、グラス、カトラリー、陶磁器を組み合わせたトータルな
テーブルセッティングを通じて、プロフェッショナルの現場からご家庭まで、あらゆる食卓を個性的で忘れられない瞬間に変えることを目指します。
今回、ツヴィーゼル・フォルテッサの公式オンラインショップにプレースマットシリーズを新たに追加することで、テーブルコーディネートの提案価値をさらに拡充します。
