マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボからSSR「鎧衣 美琴」が登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』にて現在開催中の『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボイベント「STRANGERS II」の中編が開始され、コラボキャラクターSSR「鎧衣 美琴」が登場いたしました。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
▼アプリ版事前登録キャンペーンについてはこちら！
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign
▼アプリ版事前登録はこちらから！
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
▼PC版&アプリ版 連携特典も配布決定！！
PC版とアプリ版のアカウントを連携いただいた方に、連携報酬としてSSR確定ガチャチケット×1をプレゼントすることが決定しました。
すでにPC版でプレイしている方も、ぜひアプリ版をご登録ください！
※アプリ版リリース後にPC版との連携が可能となります。
※特別ミッションはアプリ版リリースのタイミングで開始いたします。
※事前登録報酬は、アプリ版リリース後に配布予定です。詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「鎧衣 美琴」ガチャ開催！
LIMITED CHARACTERピックアップガチャ SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】を開催中です！SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】は「条件発動のパッシブスキルでEXゲージ即MAX！流れを掴めばもう止まらない、技巧の光るコントロール役」なキャラクターです！期間中、SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：2月17日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで
■第2弾オルタコラボ「STRANGERS II」中編開催！
▼あらすじ
突如として倒れてしまった純夏。
武たちは彼女を救うための鍵を求めて、
ガレムグラード山脈に隠された研究所を探す――
開催期間：2月17日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「鎧衣 美琴」開催！
SSR「鎧衣 美琴」【ナチュラルボーンサバイバー】追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：2月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月3日（火） 4:59まで
■コラボイベント「STRANGERS II」開催記念Xキャンペーン第２弾！
公式X（@Muvluv_GG）では第2弾オルタコラボ開催を記念して、最大50,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号50,000円分×1名様
・Amazonギフトカード番号1,000円分×9名様
▼公式Xはこちら
https://x.com/Muvluv_GG
開催期間：2月17日（火）～2月24日（火）23:59まで
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。