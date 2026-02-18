親子25組を試合観戦＆交通安全教室にご招待！シーホース三河、3/29(日)にシーホースくん＆タツヲと楽しく学ぶ啓発イベントを実施

シーホース三河株式会社過去の様子

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦の試合前、コーポレートパートナー・光南工業株式会社様の協力で交通安全教室を実施します。

シーホースくん、タツヲと一緒に交通安全について楽しく学ぼう！

また、参加者には当日の試合観戦チケット(親子2名1組)、シーホース三河オリジナルグッズをプレゼントします。

皆さまのご応募お待ちしてます！

試合が中止となった場合は本イベントも中止します。何卒ご了承ください。

イベント概要

〇日時・場所

3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦 ＠ウィングアリーナ刈谷

- 12:45～ 集合- 13:00～ 交通安全教室 スタート(14:00終了予定)- 15:05～ 試合開始

※詳細は後日、当選者のみにご案内します。

〇募集人数

親子25組

〇応募資格

小学生以下

〇応募フォーム

交通安全教室申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-6CWeKlebaleH_j5BJNZkkr0f0P5OQcmubR8tvGxI0sW3w/viewform

〇応募締切

2026年3月2日(月)23:59まで

〇当選発表

3月3日(火）

※申込多数の場合は抽選とし、結果は当選者のみに発送します。

〇講師

刈谷警察署交通課、愛知県警察本部 第二交通機動隊

〇協力

・シーホースくん(シーホース三河 公式マスコット)

・タツヲ(シーホース三河 所属タレント)

〇試合情報

3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦

試合開始時間 15:05～

〇協力企業

光南工業株式会社

所在地：愛知県豊田市生駒町寿18番地

取締役社長：倉橋 貴宏