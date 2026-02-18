親子25組を試合観戦＆交通安全教室にご招待！シーホース三河、3/29(日)にシーホースくん＆タツヲと楽しく学ぶ啓発イベントを実施

写真拡大 (全6枚)

シーホース三河株式会社

過去の様子

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦の試合前、コーポレートパートナー・光南工業株式会社様の協力で交通安全教室を実施します。


シーホースくん、タツヲと一緒に交通安全について楽しく学ぼう！


また、参加者には当日の試合観戦チケット(親子2名1組)、シーホース三河オリジナルグッズをプレゼントします。


皆さまのご応募お待ちしてます！


試合が中止となった場合は本イベントも中止します。何卒ご了承ください。





イベント概要

〇日時・場所


3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦 ＠ウィングアリーナ刈谷


- 12:45～ 集合
- 13:00～ 交通安全教室 スタート(14:00終了予定)
- 15:05～ 試合開始

※詳細は後日、当選者のみにご案内します。



〇募集人数


親子25組



〇応募資格


小学生以下



〇応募フォーム


交通安全教室申し込みフォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-6CWeKlebaleH_j5BJNZkkr0f0P5OQcmubR8tvGxI0sW3w/viewform

〇応募締切


2026年3月2日(月)23:59まで



〇当選発表


3月3日(火）


※申込多数の場合は抽選とし、結果は当選者のみに発送します。



〇講師


刈谷警察署交通課、愛知県警察本部 第二交通機動隊



〇協力


・シーホースくん(シーホース三河 公式マスコット)


・タツヲ(シーホース三河 所属タレント)





〇試合情報


3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦


試合開始時間 15:05～



〇協力企業


光南工業株式会社

所在地：愛知県豊田市生駒町寿18番地


取締役社長：倉橋 貴宏