親子25組を試合観戦＆交通安全教室にご招待！シーホース三河、3/29(日)にシーホースくん＆タツヲと楽しく学ぶ啓発イベントを実施
シーホース三河株式会社
- 12:45～ 集合
- 13:00～ 交通安全教室 スタート(14:00終了予定)
- 15:05～ 試合開始
交通安全教室申し込みフォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5-6CWeKlebaleH_j5BJNZkkr0f0P5OQcmubR8tvGxI0sW3w/viewform
光南工業株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦の試合前、コーポレートパートナー・光南工業株式会社様の協力で交通安全教室を実施します。
シーホースくん、タツヲと一緒に交通安全について楽しく学ぼう！
また、参加者には当日の試合観戦チケット(親子2名1組)、シーホース三河オリジナルグッズをプレゼントします。
皆さまのご応募お待ちしてます！
試合が中止となった場合は本イベントも中止します。何卒ご了承ください。
イベント概要
〇日時・場所
3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦 ＠ウィングアリーナ刈谷
※詳細は後日、当選者のみにご案内します。
〇募集人数
親子25組
〇応募資格
小学生以下
〇応募フォーム
〇応募締切
2026年3月2日(月)23:59まで
〇当選発表
3月3日(火）
※申込多数の場合は抽選とし、結果は当選者のみに発送します。
〇講師
刈谷警察署交通課、愛知県警察本部 第二交通機動隊
〇協力
・シーホースくん(シーホース三河 公式マスコット)
・タツヲ(シーホース三河 所属タレント)
〇試合情報
3月29日(日)川崎ブレイブサンダース戦
試合開始時間 15:05～
〇協力企業
光南工業株式会社
所在地：愛知県豊田市生駒町寿18番地
取締役社長：倉橋 貴宏