Oh!Sharels、初のオリジナルアルバム『Oh!Sharels The First』より「夢で逢えた」先行配信開始！

結成15年目を迎えたDoo Wopグループ Oh!Sharels が、先行配信シングル『夢で逢えた』をリリースした。



「夢で逢えた」は、Oh!Sharelsがこれまでのライブ活動を通して培ってきたボーカルアンサンブルを基盤に制作されたオリジナル楽曲。軽やかなテンポ感の中で、3人の声が自然に重なり合い、長年の活動で磨かれてきたアンサンブルが印象的な仕上がりとなっている。装飾を抑えた構成により、“声の重なり”そのものを素直に味わえる一曲だ。本楽曲は、オリジナル・フルアルバム「Oh!Sharels The First」の収録曲。アルバム全体の方向性や空気感を象徴する楽曲として、作品世界への導入となる先行配信曲に位置づけられている。





本アルバムには、クレイジーケンバンドの横山剣から、以下のコメントが寄せられている。「往年のRocketなアメ車を現代にCustom CompleteしたみたいなMiracleでDreamyでColorfulな『Oh!Sharels』の1st Album!これをかけながら50'sにWarpしてAvenue Dと呼ばれた本牧通りをCruisingしてみたい! イイネ!イイネ!イイネ!」また『Oh!Sharels The First』のリリースにあわせて、カバー・フルアルバム『Wop Knocking』も同日リリース予定となっており、いずれもCD作品として発売される。CDは ディスクユニオン、タワーレコード、HMV、Amazon など、全国の取扱店舗および各オンラインストアにて販売予定。今回先行配信された「夢で逢えた」は、オリジナル・フルアルバム『Oh!Sharels The First』の方向性や空気感を読み取るうえでのひとつの指標となる楽曲であり、作品全体への理解を深める手がかりとなる。【先行配信リリース情報】・アーティスト: Oh!Sharels・タイトル: 夢で逢えた・仕様：Download / Streaming・配信日: 2026/2/18(水)・レーベル: Atomic Records・規格番号: ARDW-3002・POS：4988044136878・マルチリンク：https://diskunion.lnk.to/ARDW3002

【アルバムリリース情報】

・アーティスト: Oh!Sharels

・タイトル: Wop Knocking

・発売日: 2026/3/4(水)

・仕様：CD / Download / Streaming

・規格番号: ARDW-1

・POS：4988044136380

・販売価格：税抜3,182円（税込3,500円）

・レーベル: Atomic Records

・商品情報：https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009161345

【アルバムリリース情報】

・アーティスト: Oh!Sharels

・タイトル: Oh!Sharels The First

・発売日: 2026/3/4(水)

・仕様：CD / Download / Streaming

・規格番号: ARDW-2

・POS：4988044136397

・販売価格：税抜3,182円（税込3,500円）

・レーベル: Atomic Records

・商品情報：https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009161362

【プロフィール】

2010年結成の女性3人組Girls Doo Wopグループ。編成は、ボーカル担当のトモコ、マナ、タエカ及び常時6人のバンドクルーメンバー。



ギターはラッツ＆スター出雲亮一、ピアノは元ラッツ＆スターの山崎廣明が担当。主要レパートリーは50～60年代アメリカのDooWopナンバーが中心。結成当初の活動場所は都内及び都内近郊のライブハウスだったが、2013年春にインディーズレーベルGET HIP RECORDSよりシングルCD “Chapel of Dreams” をリリース後、全国各地で精力的にライブ活動を行っている。ライブハウスに留まらない会場での出演も多い。



2016年1月から鈴木雅之の姉、 “Sister K” こと鈴木聖美と “Sister K meets Oh!Sharels” 名義で、60年代洋楽カバーのアナログシングルを3ヶ月間連続リリース。また、2017年より2年連続でスペインで開催されている “Screamin’ Festival” に出演、2018年、2024年にはイギリスで開催されている “Rhythm Riot” に出演するなど、益々その活動の幅を広げている。



