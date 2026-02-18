「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、巨大な怪獣展示や迫力満点のウルトラマンのバトルシーンを体感できるVRコンテンツ『光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー』を製作！

株式会社ABAL

XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABAL（本社：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、株式会社円谷プロダクション（以下、「円谷プロダクション」）との共同プロジェクトで巨大な怪獣展示や迫力満点のウルトラマンのバトルシーンを体感できるVRミュージアム『光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー』を製作いたしました。

そしてこの度、愛知県豊橋市、東海旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ東海」）、株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン（以下、「ＪＴＢコミュニケーションデザイン」）が、今年６０周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボ企画『希望がこだまする！光の旅路ｉｎ豊橋』を2月28日からを実施します。

その企画の1つとして、『光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー』をABALが提供いたします。

『光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー』が初公開！

愛知県豊橋市、ＪＲ東海、ＪＴＢコミュニケーションデザインが主催する「希望がこだまする！光の旅路ｉｎ豊橋」にて初公開！

【XR体験会場】ＣＯＣＯＬＡ ＡＶＥＮＵＥ（愛知県豊橋市駅前大通１丁目135）

【主催】ＪＴＢコミュニケーションデザイン

【実施期間】2026年２月28日(土)～４月26日(日)

『光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー』の魅力

VR内で撮影できる写真

「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、円谷プロダクションとABALの共同プロジェクトで開発されました。隊員服のアバターを選択し、4つのエリアで様々な世界観のミュージアムを体験することができます。

ウルトラマンの故郷・光の国をVRで体験できるこの機会をお見逃しなく！今後もご体験いただける開催場所が決定しましたら、都度発信してまいります。

～ 4つの体験エリア ～

１.光の国へ移動

参加者の目の前にウルトラマンが登場！巨大なウルトラマンの手に乗って、ウルトラマンの故郷・光の国に向かいます。

２.怪獣の展示部屋

巨大なウルトラ怪獣たちの展示室。バルタン星人やゴモラ、キングジョーなど、人気怪獣たちを３６０度観察することができるVRならではの体験です。

３.歴代ウルトラヒーローの展示

ウルトラマンシリーズ６０年の歴史を振り返る展示室を巡ります。好きなヒーローと写真撮影が可能で、撮った写真はご自身のスマホにダウンロードしたり、SNSで発信することができます。

４.バトルシーン

ウルトラマン VS ゼットン、ウルトラマンゼロ VS ウルトラマン ベリアルの大迫力バトルを間近で見ることができる展示室です。クライマックスにふさわしい体験をお届けします。

～ STORY ～

ウルトラマンの故郷・光の国に、ウルトラヒーローたちの歴史を記録したミュージアムが誕生。ウルトラマンシリーズの歴史を振り返る、巨大なアーカイブが公開される。今回、特別な計らいにより、このミュージアムが地球人にも公開されることとなった。地球から光の国への旅路は、ウルトラマンが案内してくれるという夢のような体験付き。館内にはウルトラマンからウルトラマンオメガまでヒーローたちの歴史と、巨大な怪獣たち、迫力満点のバトル体験が用意されており、写真撮影も自由。

株式会社ABAL

ABALは XR 技術を活用し、次世代のテーマパークを創出する企業です。最大100名が同時に体験できるXRプラットフォーム「Scape(R)」を基盤に、アトラクションの企画・演出から制作、運営までを一貫して手がけています。代表作『戦慄迷宮：迷』では東京タワーで45日間の興行で2万人を動員するなど、高い評価を獲得。今後はアトラクションを進化させ買い物や飲食も含めた複数の体験をデジタルによってつなぎ、次世代のテーマパーク実現を目指します。

▼HP：https://www.abal.jp

▼プラットフォーム「Scape(R)」LP：https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/