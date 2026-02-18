《 催事：阪急うめだ本店初出店 》木の実とバターのお菓子【I’m LILY】が2月25日（水）より期間限定で催事出店いたします。

写真拡大 (全7枚)

株式会社九十九島グループ

(写真)ショコラサンドクッキー ヘーゼルナッツ＆バター

株式会社九十九島グループ(代表取締役：阪本良一、福岡事業所/福岡市中央区那の津3丁目13-6)は、2月25日(水)より阪急うめだ本店に、【I’m LILY(アイム リリー)】を期間限定で出店いたします。


【I’m LILY】が木の実とバターのお菓子を関西の皆様にお届けいたします。

JR博多駅構内『いっぴん西通り』に店舗を構える【I’m LILY(アイム リリー)】。木の実とバターのお菓子を展開しており、新たな博多土産として好評いただいております。



本催事では、春の新商品『ショコラサンドクッキー ピスタチオ&バター』を常設店舗の発売に先駆けて、先行販売いたします。なめらかなピスタチオ風味ペーストを、フランス製のミルクチョコレートで包み込み、香ばしいバタークッキーでサンドしました。チョコレートのまろやかさとピスタチオの風味が織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみいただけます。



その他、定番商品である「ショコラサンドクッキーヘーゼルナッツ＆バター」や「ガレット ピスタチオ＆バター」等、木の実とバターが織りなす、風味や食感を楽しめるスイーツを多数ご用意しております。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



＜催事店舗情報＞


店舗名称：I’m LILY(アイム リリー)阪急うめだ本店


出店期間：2026年2月25日(水)～2026年3月3日(火)


住　　所：大阪市北区角田町8-7


阪急うめだ本店　地下1階　B1洋菓子売場　ツリーテラス


営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる


≪先行販売≫ ショコラサンドクッキー ピスタチオ&バター



ピスタチオ風味ペーストを、フランスでつくられたのミルクチョコレートで包み込み、香ばしいバタークッキーでサンドしました。チョコレートのまろやかさとピスタチオの風味が織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみいただけます。



【価格】 5個入1,458円（税込）





販売商品の一部をご紹介


【ショコラサンドクッキー　ヘーゼルナッツ＆バター】



濃厚なヘーゼルナッツペーストを、フランスでつくられたミルクチョコレートで包み込み、バタークッキーでサンドしました。香ばしいヘーゼルナッツのコクと、チョコレートのまろやかさが重なり合う贅沢な味わいです。



【価格】 5個入1,350円/8個入2,160円/12個入3,240円※全て税込







【フィナンシェ　ヘーゼルナッツ&バター】



じゅわっとあふれるバターの濃厚な味わいと、香ばしいヘーゼルナッツのマリアージュが楽しめるフィナンシェ。表面に散りばめた、ローストしたヘーゼルナッツの食感と香りが、しっとり焼き上げた生地のおいしさを引き出します。



【価格】 5個入1,080円（税込）







【ガレット　ピスタチオ＆バター】



厳選した発酵バターを練り込んだサクサク食感の生地に、イタリア産ピスタチオのペーストを閉じ込めたガレット。ゲランドの塩がアクセントになって、自然なピスタチオの甘みが華やかに広がります。


※本製品で使用しているバターのうち、48%が発酵バターです。



【価格】 5個入1,350円（税込）





I’m LILY(アイム リリー)コンセプトストーリー


木の実とバターのお菓子



暖かい日差しのした



たわわに実った木の実を丁寧に摘み取る




その贅沢な光景が



その人をより美しく感じさせる




ゆっくりと流れる時間と自然の恩恵を



丁寧にお菓子に閉じ込めました





常設店舗情報


「I’m LILY(アイム リリー)」


住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 いっぴん西通り


営業時間：8:30～20:30





公式サイト

<ホームページ>


https://sucreyshopping.jp/imlily



<インスタグラム>


https://www.instagram.com/im_lily_hakata/