《 催事：阪急うめだ本店初出店 》木の実とバターのお菓子【I’m LILY】が2月25日（水）より期間限定で催事出店いたします。
(写真)ショコラサンドクッキー ヘーゼルナッツ＆バター
株式会社九十九島グループ(代表取締役：阪本良一、福岡事業所/福岡市中央区那の津3丁目13-6)は、2月25日(水)より阪急うめだ本店に、【I’m LILY(アイム リリー)】を期間限定で出店いたします。
【I’m LILY】が木の実とバターのお菓子を関西の皆様にお届けいたします。
JR博多駅構内『いっぴん西通り』に店舗を構える【I’m LILY(アイム リリー)】。木の実とバターのお菓子を展開しており、新たな博多土産として好評いただいております。
本催事では、春の新商品『ショコラサンドクッキー ピスタチオ&バター』を常設店舗の発売に先駆けて、先行販売いたします。なめらかなピスタチオ風味ペーストを、フランス製のミルクチョコレートで包み込み、香ばしいバタークッキーでサンドしました。チョコレートのまろやかさとピスタチオの風味が織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみいただけます。
その他、定番商品である「ショコラサンドクッキーヘーゼルナッツ＆バター」や「ガレット ピスタチオ＆バター」等、木の実とバターが織りなす、風味や食感を楽しめるスイーツを多数ご用意しております。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
＜催事店舗情報＞
店舗名称：I’m LILY(アイム リリー)阪急うめだ本店
出店期間：2026年2月25日(水)～2026年3月3日(火)
住 所：大阪市北区角田町8-7
阪急うめだ本店 地下1階 B1洋菓子売場 ツリーテラス
営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる
≪先行販売≫ ショコラサンドクッキー ピスタチオ&バター
ピスタチオ風味ペーストを、フランスでつくられたのミルクチョコレートで包み込み、香ばしいバタークッキーでサンドしました。チョコレートのまろやかさとピスタチオの風味が織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみいただけます。
【価格】 5個入1,458円（税込）
販売商品の一部をご紹介
【ショコラサンドクッキー ヘーゼルナッツ＆バター】
濃厚なヘーゼルナッツペーストを、フランスでつくられたミルクチョコレートで包み込み、バタークッキーでサンドしました。香ばしいヘーゼルナッツのコクと、チョコレートのまろやかさが重なり合う贅沢な味わいです。
【価格】 5個入1,350円/8個入2,160円/12個入3,240円※全て税込
【フィナンシェ ヘーゼルナッツ&バター】
じゅわっとあふれるバターの濃厚な味わいと、香ばしいヘーゼルナッツのマリアージュが楽しめるフィナンシェ。表面に散りばめた、ローストしたヘーゼルナッツの食感と香りが、しっとり焼き上げた生地のおいしさを引き出します。
【価格】 5個入1,080円（税込）
【ガレット ピスタチオ＆バター】
厳選した発酵バターを練り込んだサクサク食感の生地に、イタリア産ピスタチオのペーストを閉じ込めたガレット。ゲランドの塩がアクセントになって、自然なピスタチオの甘みが華やかに広がります。
※本製品で使用しているバターのうち、48%が発酵バターです。
【価格】 5個入1,350円（税込）
I’m LILY(アイム リリー)コンセプトストーリー
木の実とバターのお菓子
暖かい日差しのした
たわわに実った木の実を丁寧に摘み取る
その贅沢な光景が
その人をより美しく感じさせる
ゆっくりと流れる時間と自然の恩恵を
丁寧にお菓子に閉じ込めました
常設店舗情報
「I’m LILY(アイム リリー)」
住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 いっぴん西通り
営業時間：8:30～20:30
公式サイト
<ホームページ>
https://sucreyshopping.jp/imlily
<インスタグラム>
https://www.instagram.com/im_lily_hakata/