【LIPS】総勢1,000名による投票により新キャラクター名が決定！「りっぴい」と一緒に、10周年を迎える「LIPS」を盛り上げよう

株式会社AppBrew（所在地：東京都文京区、代表取締役：松田崇）が運営する国内最大級(*1)の美容プラットフォーム「LIPS」は、新たな公式キャラクター「りっぴい」が誕生したことをお知らせいたします。

*1：出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android、合計：2023年1月～2025年2月

総勢1,000名による、リアル・SNSでの投票イベントを企画！

「LIPS」は、より多くの方に美容をさらに身近に感じていただくため、新たな公式キャラクターを迎えました。本キャラクターの最大の特徴は、ユーザー参加型で名前が決定した点。2026年1月に開催された「LIPS」主催の大型イベントにおいて、来場者によるリアルな投票に加え、LIPS公式Xアカウントをはじめとした投票企画を実施。「りっぴい」「りぷぷ」「りぷか」3つの候補の中から、もっとも親しみやすく、愛着を持っていただける名称として「りっぴい」が選出されました。

■募集概要

好奇心旺盛なおっちょこちょい？新公式キャラクター「りっぴい」について

- リアルイベント回答期間：2026年1月31日（土）回答方法：投票- SNS（LIPS・X）回答期間：2026年2月9日（月）～2月15日（日）回答方法：アンケートフォームLIPSの投票企画の様子：https://lipscosme.com/posts/8388309Xによる投票企画の様子：https://x.com/lipsjp/status/2020814938944524291?s=20

誕生日： 1月27日

好きな食べ物： アイスクリーム

趣味： 自分磨き

宝物： コスメポーチ

性格： 好奇心旺盛でいろんなコスメを試すのがだいすき！でも、おうちにコスメポーチを置き忘れたまま出かけちゃうおっちょこちょいなところも…

ひとこと： 「LIPS」ユーザーのみんなの「なりたい自分」を叶える気持ちから生まれた鹿の妖精。お友達とコスメの話をするのがだいすきで、特技はお友達にぴったりのコスメを選ぶこと(ハート)

新キャラクター「りっぴい」は、美しいピンクの毛並みがチャームポイントの「鹿の妖精」です。イラスト制作は、柔らかな世界観で支持を集めるInstagramの人気アーティスト、miki（みき）氏 (@mmiki_studio_) が手掛けました。

Instagram：https://www.instagram.com/mmiki_studio_/

美容の楽しさ届ける存在へ！10周年に向けた「LIPS」

「LIPS」では、これまでも多くのクチコミレビューやランキング情報などを通じて、「なりたい自分を、もっと自由に。」をテーマに、個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームを目指してまいりました。今回誕生した「りっぴい」は、その橋渡し役として、これまで以上にワクワクする体験をお届けする予定です。

2027年1月に10周年を迎える「LIPS」は、「りっぴい」とともに、情報の信頼性とコミュニティの楽しさを両立させたプラットフォームへと進化を続けます。ユーザーのみなさまの日常に溶け込み、毎日のメイクやスキンケアがより楽しくなるような企画を順次展開予定ですので、ぜひ今後の活躍にご注目ください。

「りっぴい」誕生を記念した、投稿イベントを実施中！

現在LIPSアプリにて、「りっぴい」誕生を記念した、特別なイベントを実施しています。テーマは"春のあか抜け術"について。受賞者には、「りっぴい」のオリジナルグッズに加え、「LIPSショッピング」のお買い物で使用可能な、LIPSポイントをプレゼントします。

【投稿期間】

2026年3月15日(日) 23:59まで

【イベント概要】

LIPSにて「#春のあか抜け術を教えて」のハッシュタグがついた"あか抜けハウツー"に関するクチコミ投稿から、最優秀賞・優秀賞が決まります。豪華景品の内容については下記をご覧ください。

最優秀賞（3名）：LIPSポイント10,000円相当分＋「りっぴい」オリジナルグッズ

優秀賞（30名）：LIPSポイント3,000円相当分

※「LIPSショッピング」のお買い物で、LIPSポイント1pt=1円として使用することができます。

■「LIPS投稿アワード」の詳細は、下記もあわせてご覧ください。

https://lipscosme.com/articles/12082

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io