「小さなボディに、大きな創造力」軽量コンパクトな統一デザイン 七工匠 7Artisans 25/35/50mm F1.8 AF APS-C LITE シリーズ「ソニーE/富士フイルムX」

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisans 交換レンズの新シリーズである「LITE」シリーズを2026年 2月18日（水）に販売開始いたします。



メーカー希望小売価格 単品：\ 29,600(税込)、3本セット：\ 86,600(税込)

シリーズコンセプト「小さなボディに、大きな創造力」

近年、高画質化に伴い大型化・重量化が進む交換レンズ市場において、機材の負担が撮影機会の減少につながるケースも珍しくありません。

七工匠（しちこうしょう）7Artisans「LITE」シリーズは、「気軽に持ち出せること」そのものを価値と捉えて設計された、APS-C用の大口径AFレンズシリーズです。日常的に持ち歩ける携行性と、写真らしい立体感を楽しめる描写バランスを重視しています。鏡筒サイズをシリーズで統一し、軽量・コンパクトで扱いやすい筐体に加え、AF（オートフォーカス）対応により難しい操作を覚えなくても快適に撮影できます。鏡筒は金属製ならではの上質な質感と滑らかな手触りを感じさせる仕上がりです。日常や旅先での撮影に使いやすい標準域のレンズを展開します。

本シリーズは、カメラを持ち出す負担を軽減し、特別な日だけでなく、日常生活の中の何気ない瞬間を残せる撮影体験を提供します。

優れたAF性能

AF（オートフォーカス）対応のため、細かい操作を覚えなくてもワンタッチでピント合わせが可能な、初心者でも使いやすいレンズです。スムーズで静かなピント合わせを実現するSTM（ステッピングモーター） を搭載し、容易に決定的瞬間を捉えます。人物の瞳や動物・乗り物などを認識する被写体認識AFだけでなく、動画撮影時のAFにも対応しています。

暗所撮影にも対応

夜景や室内、夕暮れ時などの、比較的光の少ないシーンで場面でも、しっかり光を取り込める開放F1.8の大口径レンズです。シャッタスピードを上げやすい為、手持ち撮影でもブレにくく、ザラつきの少ない、クリアな写真が得られます。

背景をぼかし、印象的な1枚へ

背景をぼかすことができ、人物や被写体を自然に引き立てる表現が可能です。雑多な背景でも雰囲気のある写真に仕上がり、日常の何気ないワンシーンも印象的に切り取ることができます。

軽量設計で、機動性に優れる

コンパクトで軽量な設計で、長時間の持ち歩きでも負担になりにくく、日常使いや旅行にも最適です。「撮りたい」と思った瞬間にすぐ取り出せる、高い機動性が魅力です。また、レンズのマウント面にはType-C端子を搭載し、PCと接続してファームウェアのアップデートも行えます。

7Artisans 25mm F1.8 AF APS-C

25mm （35mm判換算：38mm相当）は準広角レンズとして、やや広い画角を持ち、周囲の環境や背景を自然に取り込みやすく、シーン全体の空気感やストーリーを無理なくフレームに収めることができます。より多くの背景や物語を簡単に取り込むことができ、ストリートスナップ、ドキュメンタリー、室内撮影に適したレンズです。最短撮影距離が25cmで、料理撮影といったテーブルフォトにもおすすめです。

7Artisans 35mm F1.8 AF APS-C

仕様- 対応マウント：ソニーE/富士フイルムX- 焦点距離：：25mm（35mm判換算：38mm相当）- 対応撮像画面サイズ：APS-C- レンズ構成：5群8枚（高屈折レンズ5枚）- フォーカス：AF（オートフォーカス）- 最短撮影距離：0.25m- 絞り：F1.8-F16- 絞り羽根：9枚- サイズ：約Φ67×47mm （マウント部除く）- 質量：約182g- フィルター径：58mm- 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル

被写体を引き立てつつ、背景の情報も適度に取り込めるバランスの良い焦点距離。背景をぼかすことで写真らしい立体感を生み出し、表現の幅を広げやすい画角です。非常に汎用性の高いレンズで、寄れば半身ポートレートを撮影でき、引けば背景を活かした物語性のある表現も可能です。自分らしさを育てる出発点となる画角で、初めての単焦点レンズとしてもおすすめです。

7Artisans 50mm F1.8 AF APS-C

仕様- 対応マウント：ソニーE/富士フイルムX- 焦点距離：35mm（35mm判換算：54mm相当）- 対応撮像画面サイズ：APS-C- レンズ構成：6群7枚（高屈折レンズ5枚）- フォーカス：AF（オートフォーカス）- 最短撮影距離：0.35m- 絞り：F1.8-F16- 絞り羽根：9枚- サイズ：約Φ67×47mm （マウント部除く）- 質量：約179g- フィルター径：58mm- 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル

人物や細部を捉えるのに適した画角です。被写体との程よい距離感を保ちながら撮影でき、背景を大きくぼかすことで主役を際立たせた表現が可能。人物の感情や光と影の階調、シンプルな構図に集中しやすく、印象に残る一枚に仕上げやすいレンズです。人物・動物撮影はもちろん、小物撮影にも活躍します。

仕様- 対応マウント：ソニーE/富士フイルムX- 焦点距離：50mm（35mm判換算：75mm相当）- 対応撮像画面サイズ：APS-C- レンズ構成：5群6枚（高屈折レンズ3枚）- フォーカス：AF（オートフォーカス）- 最短撮影距離：0.55m- 絞り：F1.8-F16- 絞り羽根：9枚- サイズ：約Φ67×47mm （マウント部除く）- 質量：約175g- フィルター径：58mm- 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブルサンプルフォト7Artisans 25mm F1.8 AF APS-C

7Artisans 35mm F1.8 AF APS-C

7Artisans 50mm F1.8 AF APS-C

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7aONsNU3ekY ]

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO