日本の紅茶ブランドとして史上初KAGUWA、英国主催「The Leafies 」ブレンドティー部門にて金賞受賞

日本の和紅茶専門ブランド「KAGUWA」は、英国のFortnum & Mason および UK Tea Academy が主催する国際的なティーコンテスト「The Leafies 2025」において、ブレンドティー部門 金賞（Gold Award）を受賞しました。本受賞は、日本の紅茶ブランドとして史上初のブレンドティー部門金賞受賞となります。

■ The Leafiesとは

「The Leafies」は、世界有数の権威を誇る国際的なお茶のコンテストです。

インド、スリランカ、ケニア、中国、台湾など、世界各国の主要産地から選りすぐりのお茶が出品され、専門家による厳正な審査が行われます。

その中でもGold Awardは、各部門において最高水準と評価された茶葉1点のみに授与される極めて名誉ある賞です。

ロンドン・ピカデリー本店のFortnum & Masonにて行われた授賞式の様子。

■ 受賞茶「椿姫（Tsubaki）」について

今回金賞を受賞したのは、KAGUWAの代表作「椿姫（Tsubaki）」。

和紅茶の代表品種であるべにふうきをベースに、日本の紅茶の“王道”となる味わいを目指して設計しました。紅茶らしさを追求した、艶やかで濃厚な花の香り。しっかりとしたボディの中に、蜜のようなまろやかな甘みが静かに広がります。

KAGUWAは、素材そのものの香りを最大限に引き出すことを哲学とし、香料や添加物に頼らず、茶葉本来のかぐわしさを追求しています。本受賞は、日本の紅茶が世界基準で評価された証であり、和紅茶の新たな可能性を示すものと考えております。

椿姫 -Tsubaki- リーフ茶缶 20g｜2,500円（税込）

■ 代表コメント

株式会社KAGUWA 代表取締役 楢原 亮

和紅茶の王道をつくりたい。その想いから生まれた「椿姫」が、このような栄誉ある賞をいただけたことを心より光栄に思います。日本の紅茶は、まだ世界では十分に知られていません。しかし、その繊細さと香りの美しさは、世界に誇れるものです。今回の受賞を契機に、和紅茶の素晴らしさを世界へ発信してまいります。

授賞式でのスピーチの様子

■ KAGUWAについて

KAGUWAは、東京・神楽坂に本店を構える和紅茶専門店です。

日本で生産された和紅茶の中から、茶葉そのものがかぐわしく、その香りが花や果実のように感じられるものを取り揃えています。香りづけのための原料は、一切加えていません。産地の気候や茶葉の品種、作り手の個性、それらの掛け合わせから生まれる香りは、いずれも唯一無二のもの。

茶を嗜む文化が根付いた国の自然と感性に磨かれた、繊細で豊かな香りをどうぞ。

■ 店舗情報

店舗名： KAGUWA（カグワ）

所在地： 東京都新宿区神楽坂6-21 NEO神楽坂1階（東京メトロ神楽坂駅 徒歩2分）

営業時間： 12:00～19:00

定休日： 火曜日

公式サイト： https://shop.kaguwa.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/kaguwa.jp/

KAGUWA 神楽坂本店