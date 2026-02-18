第1弾でCO2約20.9tを算定静岡ブルーレヴズ、国内初のカーボン・オフセット付き観戦チケット第2弾を販売

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズは、ホームゲームにおける試合運営で排出されるCO2を相殺（カーボン・オフセット）する観戦チケットの販売を実施しております。エコグッズを組み合わせたカーボン・オフセット付き観戦チケットの販売は、国内プロスポーツクラブとして初の取り組みです。本企画の第2弾として、3月28日(土)NTTリーグワン2025-26 第13節 コベルコ神戸スティーラーズ戦（IAIスタジアム日本平）にて販売いたします。

＜第1弾の実績＞

・対象試合：2025年12月21日 第2節(東芝ブレイブルーパス東京戦)

・販売チケット枚数：92名分

・第2節でのCO2排出量算定結果：約20.9t

・排出量の約9割は来場者の移動に起因

（国際基準GHGプロトコルに則り算定）

観戦に伴う環境負荷の実態を明らかにし、オフセットによる対応を実施しました。

詳細レポートは以下をご覧ください。

https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/2864

第1弾は、静岡県産ヒノキを使用した万年カレンダーをセットにして販売しました。

＜2025-26シーズン カーボン・オフセット付きチケット＞

観戦チケットに数量限定の静岡県産エコグッズが付いた企画チケットです。【チケット+限定グッズ代】の一部を試合運営におけるCO2を相殺するための費用※として使用させていただきます。ラグビー観戦を通して脱炭素社会の実現に直接貢献することが可能となるチケットです。

※弊社にて静岡県産J-クレジットを調達する費用

【第2弾】限定グッズ：アロマフック(静岡県産ヒノキ使用)

サイズ：W19cm×H5.8cm×D1.3cm素材:ヒノキ/スチール(ホワイトニッケル)生産国：日本

静岡ブルーレヴズのロゴが刻印された特製アロマフックです。静岡県産のヒノキで製作した環境に優しい仕様で、抗菌・防虫・消臭に有効な成分が含まれておりクローゼットにかけてご使用ください。

*オフィシャルグッズブースならびにオフィシャルオンラインショップでの取扱いはございません。