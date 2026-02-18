在宅ケア推進を目的とした研究・事業・ボランティア活動へ助成

フランスベッドホールディングス株式会社

公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団(本部:東京都小平市、代表理事 理事長：池田 茂)は、国民医療・福祉の向上に寄与するため、在宅ケア推進と質の向上に資する事を目的とした研究・事業・ボランティア活動に対し、助成を行う「令和8年度（第37回）研究助成・事業助成・ボランティア活動助成」の募集を開始いたしました。

本助成は、在宅ケア等に関する創意工夫を生かした自発的な事業または先駆的、実験的な事業であり、地域の実情に即したきめ細かな研究事業で普及の可能性の有るものに対して行われます。

研究・事業助成対象は、「臨床や地域で従事している職員及び福祉機器・医療機器の事業者の個人・グループ」と「国内の大学院生」、ボランティア活動助成対象は、「在宅ケアを受けている高齢者や障がい者（児）（介護事業所や障がい者施設に入所している人も含む）を対象として活動しているボランティア団体です。

「令和８年度（第37回）研究助成・事業助成・ボランティア活動助成」 概要

1. 研究助成カテゴリー

2. 事業助成カテゴリー

１. 在宅療養者への医療・看護・介護サービス実施事業

２. 疾病や生活機能障害を持つ人の在宅ケア推進関連事業（高齢者や障がい者（児）の福祉に関するもの）

３. 認知症、難病、人生の最終段階、精神障害、ケアラー等の在宅医療・看護・介護支援強 化に関する事業

3. ボランティア活動助成

在宅・介護事業所・障がい者施設でケアを受けている高齢者や障がい者（児）を対象とするボランティア活動（とくにカテゴリーは設けておりません。）

【過去例】施設で行うレクリエーション活動、高齢者同士がコミュニケーションをとることができるような活動、高齢者が健康を維持できるような活動、障がい児と両親への息抜きの場の提供、重症心身障がい児に対する理美容 等

※新たな活動や今までにない活動等、在宅ケアが楽しく過ごせるようなチャレンジを期待しています。

【助成金額及び採択予定件数】

研究・事業・ボランティア活動助成採択予定総数 ３５件

贈呈助成金：研究１件 原則３０～５０万円、

事業１件 原則３０～５０万円、

ボランティア活動１件 原則１０万円

【応募期間】

令和８年２月１６日（月）～令和８年４月１０日（金）

【応募方法】

申請書を提出

当財団のホームページから、「応募要項」、申請に必要な様式１～５をダウンロードし、必要事項を記入します。期日までに財団のホームページ上の『令和８年度 研究助成・事業助成・ボランティア活動助成金申請フォーム』に必要事項を入力し、申請書類をアップロードしてください。

詳細は募集要項をご参照ください。：https://www.fbm-zaidan.or.jp/subsidy/application.html

【選考方法および決定通知】

１. 当財団の助成金交付規程により、選考委員会において選考し、理事会で決定します。決定通知は５月２７日に応募者宛に郵送します。

２. 決定の公表は、同日１５:００～財団ホームページ及びWeb版季刊誌「ふれあいの輪 夏号」に掲載いたします。

【助成金交付】

助成決定通知をもって、必要書類（振込口座等）を６月中旬までに提出していただき、令和８年６月２５日前後に振込みを予定しています。

【助成の期間】

助成決定日より令和９年３月末日の単年度

【本助成に関するお問い合わせ先】

公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団

URL：http://www.fbm-zaidan.or.jp

〒187-0004 東京都小平市天神町4丁目1番1号 フランスベッド(株)メディカレント東京3階

TEL：042-349-5435 FAX：042-349-5419

■ご参考：前回令和７年度（第３６回）の助成対象例

1. 研究助成カテゴリー

・ 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

―「認知症の家族介護者の介護ストレスに対するオンライン認知行動療法の実施可能性と安全性の検証」

・ 東京都健康長寿医療センター研究所

―「地域在住高齢者における睡眠の質と入浴習慣の関連：入浴時間帯の最適化に向けた検討」

2. 事業助成カテゴリー

・ NPO法人UBUNTU 「重度の障害のある子どもたちのためのアクティビティサポート事業」

・ 合同会社SmileLife

―「脳卒中装具ユーザーを支える地域ネットワーク事業ー研修交流会からつながる療法士を中心とした地域を支えるネットワークの構築ー」

3. ボランティア活動助成カテゴリー

・ 特定非営利活動法人LOVE EAST

―「令和6年能登半島における地震・大雨被害に関わる支援活動」

・ 在宅ホスピスボランティアさくら

―「在宅療養のケアを受けられた方を看取られたご家族同士が共有の思いを語り合う場を提供するボランティア」