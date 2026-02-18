こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「チョコバッキー カジゴン」全国のシャトレーゼで2月19日からリニューアル発売
怪獣級の衝撃食感へ進化！
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、人気アイス「チョコバッキー カジゴン」を、食感や味わいを改良し、2月19日（木）より全国でリニューアル発売いたします。
ザクザク感がさらに進化！圧倒的な岩砕食感
今回のリニューアルでは、お客様の声を活かし、原料の再選定やアイスの見直しを行うことで、全体の美味しさをさらに高めました。チョココーティング部分は、混ぜ込む菓子素材を従来のフィアンティーヌとコーンフレークから、フィアンティーヌとシュガーコーンクランチに変更し、軽快な食感はそのままに、よりザクザクとした食感が楽しめるよう改良しています。また、バニラアイスのコクをアップさせることで、風味豊かなチョコレートや焼き菓子と調和し、一口ごとに一体感のある味わいを感じられる仕立てにしました。
さらに、パッケージもリニューアルに合わせてデザインを調整しました。「街に突如出現した最強のチョコバッキー」をコンセプトに、今回新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」がパッケージに登場。背景には稲妻の演出を加え、かじった瞬間の“バキッ”とした力強い衝撃をより想起させるデザインに仕上げています。これからも多くのお客様に楽しんでいただけるよう進化した「チョコバッキー カジゴン」を、ぜひお楽しみください。
※パッケージデザイン
■商品概要
チョコバッキー カジゴン
人気アイス「チョコバッキー」に、ザクザク食感のフィアンティーヌとシュガーコーンクランチを混ぜ込んだチョコをコーティングし、パリッとザクッとした軽快な食感をプラスしました。風味豊かなコーティングチョコと焼き菓子の食感が重なり、さらに食べ応えのある一品に仕上げています。
価格：1本100円（税込108円）
6本入550円（税込594円）
発売日：2月19日（木）
■チョコバッキーとは
2018年3月の登場以来、シリーズ累計販売数6億本を突破したシャトレーゼを代表するアイスクリーム。一口かじるごとにパリッ、ゴリッ、バキッと、変化する「快・食感」が特徴で、ひとつひとつの表情が違うチョコ入りアイスバーです。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
