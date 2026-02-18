¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Û¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÇÂÑÎÌ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¤ËÀ®¸ù
¡Á¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀìÍÑÀþ¤äAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´ÖÅÁÁ÷¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Á
¡¡KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKDDIÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ½êÄ¹¡§¾®À¾ Áï¡¢°Ê²¼ KDDIÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¥Î¥¥¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§²ÃÌÐ²¼ Å¯É×¡¢°Ê²¼ Nokia¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î26Æü¡¢KDDI¤ÎÂçºåºæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·ë¤Ö¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç¡¢ÂÑÎÌ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼ ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÇÎÌ»Ò¸°ÇÛÁ÷¡ÊQuantum Key Distribution¡¢°Ê²¼ QKD¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤ÈÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¡ÊPost-Quantum Cryptography¡¢°Ê²¼ PQC¡Ë¡ÊÃí2¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ÎÂÑÎÌ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Æ¥é¥Ó¥Ã¥Èµé¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ½é¡ÊÃí3¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢QKD¤ÈPQC¡¢¶¦ÄÌ¸°°Å¹æ¤ÎAES¡ÊÃí4¡Ë¤ÈRocca‑S¡ÊÃí5¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÊªÍýÁØ¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÁØ¤ÎÊ£¿ô¥ì¥¤¥ä¤ÇÂ¿ÁØÅª¤Ë°Å¹æ²½¤¹¤ë¹½À®¤ò¡¢¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÀìÍÑÀþ¤ä¡¢AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ç¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò¡¢¾Íè¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢AI¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤Ê¤ÉÄÌ¿®¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¡¢¡Ö¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦ÂçÍÆÎÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢KDDI¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¦¶áÇ¯¤ÎAI¤ÎÉáµÚ¤ÈÍøÍÑ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬»¶ÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÂ¾¤ÎµòÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¿®Íê¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¼êË¡¤Ï¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ¤¬¾ÍèÅª¤Ë´íËØ²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥½¥Ö¥ê¥óÀ¡ÊÃí6¡Ë³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½ºß¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬QKD¤ÈPQC¤Ç¤¹¡£QKD¤Ï¡¢¸÷»Ò¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¸°¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤¬ÅðÄ°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¸÷»Ò¤Î¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾õÂÖÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅðÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ÂÁ´¤Ê¶¦ÄÌ¸°¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PQC¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â·×»»º¤Æñ¤Ê¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇË¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¼¡À¤Âå¤Î°Å¹æµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤âÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢KDDI¤ÎÂçºåºæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶²¼¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£QKD¤ÈPQC¤ò»È¤Ã¤ÆÇÛÁ÷¤·¤¿¶¦ÄÌ¸°¤Ë¤è¤ëÂ¿ÁØËÉ¸æ¹½À®¤Ç¡¢57.6Tbps¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤òÃÙ±ä¤ÎÁý²Ã¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÁØËÉ¸æ¤Ë»È¤¦¶¦ÄÌ¸°¤ò°ÂÁ´¤ËÇÛÁ÷¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Íè¤Î¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏQKD¤ÈPQC¤ò»È¤¦Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·Í¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦57.6Tbps¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÁÁ÷¤Ï¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¡¦ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢CÂÓ¤ÈLÂÓ¤òÍøÍÑ¡£
¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¸°¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤Ï¡¢QKD¤ÈPQC¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦¶¦ÄÌ¸°¤Ï¡¢¸½ºß¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¸°°Å¹æµ¬³Ê¤ÎAES¤È¤È¤â¤Ë¡¢KDDIÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿Rocca-S¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°Å¹æ²½¤Ï¡¢ÊªÍýÁØ¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÁØ¡ÊÃí7¡Ë¤ÎÊ£¿ô¥ì¥¤¥ä¤ÇÂ¿ÁØÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
¡Ê¼Â¾ÚÆâÍÆ¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤PQC¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ËQKD¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¶¦ÄÌ¸°¤òÇÛÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÁ÷¤µ¤ì¤¿¶¦ÄÌ¸°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥¤¥ä¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ëÂ¿ÁØËÉ¸æ·¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀìÍÑÀþ¤ä¡¢AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´ÖÀÜÂ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×ÁÇµ»½Ñ¡§QKD¡¢PQC¡¢AES¡¢Rocca-S
ÄÌ¿®Â®ÅÙ¡§57.6Tbps
ÅÁÁ÷ÊýË¡¡§
¢£³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
KDDI¡§Áí¹çÅª¤Ê¼Â¾Ú¼çÂÎ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¸¡Æ¤¼çÂÎ¡¢¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄó¶¡
KDDIÁí¹ç¸¦µæ½ê¡§Rocca-S¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¦¼Â¾Ú¼çÂÎ
Nokia¡§ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡§QKDÁõÃÖ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡ÊÃí£±¡ËÎÌ»Ò¸°ÇÛÁ÷¡ÊQKD¡§Quantum Key Distribution¡Ë¤Ï¡¢¸÷»Ò¤ÎÎÌ»ÒÅªÀ¼Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶¦ÄÌ¸°¤ò¶¦Í¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£¸÷¤òÈù¼å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÌ»ÒÀ¤¬¸½¤ì¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ³ÎÄêÀ¸¶Íý¤ª¤è¤ÓÎÌ»ÒÊ£À½ÉÔ²ÄÇ½ÄêÍý¤Ë¤è¤ê¸÷¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÅðÄ°¤ò»î¤ß¤ë¤È¸÷»Ò¤Î¾õÂÖ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ê¸°¶¦Í¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£²¡ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²òÆÉ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤°Å¹æµ»½Ñ¡£¼¡À¤Âå°Å¹æ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÇÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí£³¡Ë¾¦ÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÇÂÑÎÌ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Æ¥é¥Ó¥Ã¥Èµé¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¡ÊÅÁÁ÷ÊýË¡¤ÏCÂÓ¤ÈLÂÓ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸÷ÄÌ¿®¡Ë¤¬¹ñÆâ½é¡£2026Ç¯2·î18Æü»þÅÀ¡¡KDDIÄ´¤Ù¡£
¡ÊÃí4¡ËAdvanced Encryption Standard¡§ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬É¸½à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÁ´¤Ç¹âÂ®¤Ê¶¦ÄÌ¸°°Å¹æÊý¼°¡£
¡ÊÃí5¡ËÄ¶¹âÂ®¶¦ÄÌ¸°°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡£2Tbps¤Î½èÍýÀÇ½¤ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÑÀ¤Î¤¢¤ë¹â¤¤°ÂÁ´À»ý¤Ä¡£
¡ÊÃí6¡Ë¹ñ²È¤äÁÈ¿¥¤¬¼«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äIT¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ¾¹ñ¤ÎË¡Î§¤äµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¸¢Íø¡£
¡ÊÃí7¡Ë¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡ÊISO¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºöÄê¤µ¤ì¤¿OSI»²¾È¥â¥Ç¥ë¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò7¤Ä¤Î³¬ÁØ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÁØ¤ÎÊªÍýÁØ¤ÈÂè7ÁØ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÁØ¤Î£²¤Ä¤ÎÁØ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÅ¬ÍÑ¡£
¡ÊÃí8¡Ë¸÷¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊOTN¡Ë¤ÎÊªÍýÁØ¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òÊÝ¸î¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅÅµ¤ÄÌ¿®Ï¢¹ç ÅÅµ¤ÄÌ¿®É¸½à²½ÉôÌç¡ÊITU-T¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿¹ñºÝµ¬³Ê¡£¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÎÄÌ¿®Ï©Á´ÂÎ¤òÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Åö³ºÄÌ¿®Ï©¤òÄÌ²á¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò¤½¤ÎÃæ¿È¤òÌä¤ï¤ºÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
¡ÊÃí9¡Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÌá¤¹¤³¤È¡£
¡öËÜÊ¸¾Ï¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¿²Á³Ê¡¿»ÅÍÍ¡¿´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£¶¡Ý£²¡Ý£±£¸
KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒKDDIÁí¹ç¸¦µæ½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Î¥¥¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
