デロイト トーマツ グループの次期ボード議長およびグループCEOが決定

デロイト トーマツ グループ（東京都千代田区、グループCEO：木村研一）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降のガバナンスおよび執行を担うリーダー（トップマネジメント）を以下の通り決定しました。選任は内規に基づき、推薦委員会が候補者を推薦し、ボード（取締役会に相当）での審議を経たのちに、パートナーによる社員総会の承認により決定しました。

デロイト トーマツ グループ ボード議長

就任日：2026年6月1日

大久保 孝一（おおくぼ こういち）

現職：

デロイト トーマツ グループ 執行役 Audit & Assurance ビジネスリーダー／ボードメンバー

有限責任監査法人トーマツ 代表執行役／ボードメンバー

デロイト トーマツ グループ CEO

就任日：2026年6月1日

長川 知太郎（ながかわ ともたろう）

現職：

デロイト トーマツ グループ 執行役 コンサルテイティブ ビジネスリーダー

合同会社デロイト トーマツ 代表執行役

ボード議長（取締役会議長に相当）は、当グループのガバナンスの長として、経営意思決定機関であるデロイト トーマツ グループのボードの運営を行います。また、グループCEOは経営執行機関の最高責任者として当グループを代表するとともに、ビジネスリーダーとグループの執行役からなるExecutive Committeeをリードし、ボードが決定した方針の下でグループ全体の経営にあたります。

デロイト トーマツ グループは総人員22,000名 の日本最大級のプロフェッショナルグループです。1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人である「等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部会計事務所」に始まり、約60年にわたる監査の信頼性を基盤としながら、企業経営に関わるさまざまなプロフェッショナルサービスを各グループ法人がそれぞれの適用法令に従い提供しています。現在、デロイト トーマツ グループはグループのガバナンスおよび経営執行機能を担う合同会社デロイト トーマツ グループ、および主要事業法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人、合同会社デロイト トーマツ）などから構成されています。デロイト トーマツ グループへの出資は、創業以来、所属するパートナーのみによって行われています。グループの全ての法人を、所属するパートナーが直接間接に100％保有しており、海外のデロイトを含め外部の資本を受け入れていません。所属するパートナーが出資する法人がグループとしての一体的な運営を行うため、相互に締結したグループ規約を基盤に、その子会社も含めて法的な組織構造を形成しています。

デロイト トーマツ グループ ボード議長 略歴







大久保 孝一（おおくぼ こういち）

1968年12月21日生まれ、三重県出身

デロイト トーマツ グループ CEO 略歴







長川 友太郎（ながかわ ともたろう）

1974年6月19日生まれ、東京都出身

デロイト トーマツ グループに関する詳細

2025年度の活動報告である「Impact Report2025」をご覧ください。

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/governance/impact-report.html

本件に関するお問合わせ先

デロイト トーマツ グループ 広報担当

電話番号: 03-6213-3210

Email: press-release@tohmatsu.co.jp

