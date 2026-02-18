こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デロイト トーマツ グループの次期ボード議長およびグループCEOが決定
デロイト トーマツ グループ（東京都千代田区、グループCEO：木村研一）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降のガバナンスおよび執行を担うリーダー（トップマネジメント）を以下の通り決定しました。選任は内規に基づき、推薦委員会が候補者を推薦し、ボード（取締役会に相当）での審議を経たのちに、パートナーによる社員総会の承認により決定しました。
デロイト トーマツ グループ ボード議長
就任日：2026年6月1日
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
現職：
デロイト トーマツ グループ 執行役 Audit & Assurance ビジネスリーダー／ボードメンバー
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役／ボードメンバー
デロイト トーマツ グループ CEO
就任日：2026年6月1日
長川 知太郎（ながかわ ともたろう）
現職：
デロイト トーマツ グループ 執行役 コンサルテイティブ ビジネスリーダー
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役
ボード議長（取締役会議長に相当）は、当グループのガバナンスの長として、経営意思決定機関であるデロイト トーマツ グループのボードの運営を行います。また、グループCEOは経営執行機関の最高責任者として当グループを代表するとともに、ビジネスリーダーとグループの執行役からなるExecutive Committeeをリードし、ボードが決定した方針の下でグループ全体の経営にあたります。
デロイト トーマツ グループは総人員22,000名 の日本最大級のプロフェッショナルグループです。1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人である「等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部会計事務所」に始まり、約60年にわたる監査の信頼性を基盤としながら、企業経営に関わるさまざまなプロフェッショナルサービスを各グループ法人がそれぞれの適用法令に従い提供しています。現在、デロイト トーマツ グループはグループのガバナンスおよび経営執行機能を担う合同会社デロイト トーマツ グループ、および主要事業法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人、合同会社デロイト トーマツ）などから構成されています。デロイト トーマツ グループへの出資は、創業以来、所属するパートナーのみによって行われています。グループの全ての法人を、所属するパートナーが直接間接に100％保有しており、海外のデロイトを含め外部の資本を受け入れていません。所属するパートナーが出資する法人がグループとしての一体的な運営を行うため、相互に締結したグループ規約を基盤に、その子会社も含めて法的な組織構造を形成しています。
デロイト トーマツ グループ ボード議長 略歴
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
1968年12月21日生まれ、三重県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/128601/128601_web_1.png
デロイト トーマツ グループ CEO 略歴
長川 友太郎（ながかわ ともたろう）
1974年6月19日生まれ、東京都出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/128601/128601_web_2.png
デロイト トーマツ グループに関する詳細
2025年度の活動報告である「Impact Report2025」をご覧ください。
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/governance/impact-report.html
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
本ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260218.html
就任日：2026年6月1日
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
現職：
デロイト トーマツ グループ 執行役 Audit & Assurance ビジネスリーダー／ボードメンバー
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役／ボードメンバー
デロイト トーマツ グループ CEO
就任日：2026年6月1日
長川 知太郎（ながかわ ともたろう）
現職：
デロイト トーマツ グループ 執行役 コンサルテイティブ ビジネスリーダー
合同会社デロイト トーマツ 代表執行役
ボード議長（取締役会議長に相当）は、当グループのガバナンスの長として、経営意思決定機関であるデロイト トーマツ グループのボードの運営を行います。また、グループCEOは経営執行機関の最高責任者として当グループを代表するとともに、ビジネスリーダーとグループの執行役からなるExecutive Committeeをリードし、ボードが決定した方針の下でグループ全体の経営にあたります。
デロイト トーマツ グループは総人員22,000名 の日本最大級のプロフェッショナルグループです。1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人である「等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部会計事務所」に始まり、約60年にわたる監査の信頼性を基盤としながら、企業経営に関わるさまざまなプロフェッショナルサービスを各グループ法人がそれぞれの適用法令に従い提供しています。現在、デロイト トーマツ グループはグループのガバナンスおよび経営執行機能を担う合同会社デロイト トーマツ グループ、および主要事業法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人、合同会社デロイト トーマツ）などから構成されています。デロイト トーマツ グループへの出資は、創業以来、所属するパートナーのみによって行われています。グループの全ての法人を、所属するパートナーが直接間接に100％保有しており、海外のデロイトを含め外部の資本を受け入れていません。所属するパートナーが出資する法人がグループとしての一体的な運営を行うため、相互に締結したグループ規約を基盤に、その子会社も含めて法的な組織構造を形成しています。
デロイト トーマツ グループ ボード議長 略歴
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
1968年12月21日生まれ、三重県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/128601/128601_web_1.png
デロイト トーマツ グループ CEO 略歴
長川 友太郎（ながかわ ともたろう）
1974年6月19日生まれ、東京都出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/128601/128601_web_2.png
デロイト トーマツ グループに関する詳細
2025年度の活動報告である「Impact Report2025」をご覧ください。
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/governance/impact-report.html
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
本ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260218.html