「事務員を雇う前に、まずAILEXを試した」──弁護士向けAI法務支援SaaS「AILEX」、導入弁護士の活用事例を公開。小規模事務所が抱える人手不足・業務過多の課題にAIで応える。

「事務員を雇う前に、まずAILEXを試した」──弁護士向けAI法務支援SaaS「AILEX」、導入弁護士の活用事例を公開。小規模事務所が抱える人手不足・業務過多の課題にAIで応える。