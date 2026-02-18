「事務員を雇う前に、まずAILEXを試した」──弁護士向けAI法務支援SaaS「AILEX」、導入弁護士の活用事例を公開。小規模事務所が抱える人手不足・業務過多の課題にAIで応える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342103/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川慎太郎）は、弁護士向けAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」を導入した弁護士3名の活用事例を公開いたします。
■ 事例公開の背景
日本の弁護士の約6割は、弁護士1～5名の小規模事務所に所属しています。こうした事務所では、書面作成、期日管理、依頼者対応、経理業務を少人数でこなす必要があり、多くの弁護士が長時間労働を余儀なくされています。
事務員を一人採用すれば月額20～30万円の人件費が発生しますが、採用活動にかける時間やマネジメントコストも含めると、小規模事務所にとっては大きな経営判断です。「人を雇うほどではないが、一人では回らない」──多くの弁護士が抱えるこの課題に対し、AILEXがどのように活用されているかを具体的にお伝えするため、導入弁護士3名の活用事例をご紹介いたします。
■ 活用事例の概要
（1）一人事務所・民事中心の弁護士（40代）
内容証明のドラフト作成時間が、従来の40分～1時間から約15分に短縮。AIが生成したたたき台を弁護士自身が確認・修正する運用で、定型業務の7～8割が効率化されたとの声をいただいています。事務員の採用を検討していたものの、現時点ではAILEXで業務が回っているとのことです。
（2）2名体制・離婚案件が多い事務所の弁護士（30代）
事務員の退職をきっかけに導入。離婚案件に多い養育費算定書や財産分与の整理など、パターンが定まった書類とAIテンプレートの相性が良く、たたき台の作成から修正までの流れが定着。期日管理もExcelからAILEXに移行し、管理漏れがなくなったとの評価です。「事務員の代わりになるとは思わないが、採用までのつなぎとしては十分」とのコメントをいただいています。
（3）一人事務所・企業法務寄りの弁護士（50代）
ITに苦手意識がありながらも、顧問先からの「AI使わないのか」という声を受けて導入を決断。約1週間で基本操作に慣れ、契約書のリスクポイント抽出やファクトチェック機能を日常的に活用。判例・条文の裏取り作業の時間短縮に効果を感じているとの声です。月額コストが事務員の人件費と比較して大幅に低い点も導入の決め手になったとのことです。
■ 3名に共通する利用姿勢
今回の事例に共通していたのは、「AIの出力をそのまま使うことはない」という点です。3名とも、AIが生成した文書を必ず自身で確認・修正した上で使用しており、AIはあくまで作業を効率化するための補助ツールとして位置づけられています。
また、AILEXですべての事務作業が代替できるわけではなく、電話対応や来客対応など人でなければ対応できない業務は残るという声も共通しています。AILEXは「人を不要にする」ツールではなく、弁護士が本来注力すべき法的判断や依頼者対応に時間を振り向けるための選択肢の一つとして活用されています。
■ AILEXの主な機能
・AI法律相談チャット
・70種類の訴訟・交渉文書AIテンプレート
・AIファクトチェック（法的主張・条文引用の検証支援）
・AI事件分析・相手方書面分析
・事件管理・文書管理・タスク管理（AI優先度スコアリング付き）
・mints（民事裁判書類電子提出システム）対応パッケージ生成
・コンフリクトチェック
・依頼者ポータル（ログイン不要・トークンベース）
・PII自動マスキング（外部AI送信前の個人情報匿名化）
・AIエージェント（20ツール）によるデータ横断検索
