AILEX、EU AI Act・弁護士法への技術的対応を解説する規制マッピング記事を公開。IETF提出のAI証跡フレームワーク「VAP/LAP」が、国内外の規制要件にどう応えるかを体系的に整理。

AILEX、EU AI Act・弁護士法への技術的対応を解説する規制マッピング記事を公開。IETF提出のAI証跡フレームワーク「VAP/LAP」が、国内外の規制要件にどう応えるかを体系的に整理。