AILEX、EU AI Act・弁護士法への技術的対応を解説する規制マッピング記事を公開。IETF提出のAI証跡フレームワーク「VAP/LAP」が、国内外の規制要件にどう応えるかを体系的に整理。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342100/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川慎太郎）は、弁護士向けAI法務支援SaaS「AILEX」の公式ブログにおいて、EU AI Act（欧州AI規制法）のArticle 12（記録保持義務）および日本の弁護士法72条（非弁行為禁止）・23条（守秘義務）と、AILEXが策定したAI証跡フレームワーク「VAP/LAP」との対応関係を体系的に解説する記事を公開しました。
記事URL： https://ailex.co.jp/archives/428
https://users.ailex.co.jp/
■ 公開の背景
2026年8月、EU AI Actの高リスクAIシステムに対する規制が全面適用されます。法律AIは同法Annex IIIの「司法行政」カテゴリに該当する可能性があり、自動ログ記録・人間による監視の記録・トレーサビリティ等の厳格な義務が課されます。
一方、日本では2026年1月に規制改革推進会議で法務省がAIリーガルテックに関するガイドラインの運用見直しを表明しました。2023年8月の法務省ガイドライン第4項が定める「セーフハーバー」--弁護士がAI出力を自ら精査・修正する方法で利用すれば弁護士法72条に違反しない--の要件を、技術的にどう証明するかが実務上の課題となっています。
AILEXは2026年2月、IETF（Internet Engineering Task Force）にInternet-Draftとして「draft-ailex-vap-legal-ai-provenance」を提出し、AIの判断証跡を暗号学的に検証可能にするフレームワーク「VAP（Verifiable AI Provenance）」と、その司法AI領域プロファイル「LAP（Legal AI Profile）」を公開しています。
本記事は、これらの技術仕様が国内外の規制要件にどう対応するかを、弁護士・法務担当者向けにわかりやすく解説するものです。
■ 記事の概要（全8章構成）
第1章「EU AI Act」では、Annex IIIによる法律AIの高リスク分類の可能性と、Article 12が求める5つの記録保持義務（自動ログ記録・ライフタイム記録・人間による監視の記録・トレーサビリティ・保持期間）を整理しています。通常のアプリケーションログでは不十分である理由--改ざん不能性、完全性、因果関係の記録、第三者検証可能性の欠如--を具体的に説明しています。
第2章「日本の弁護士法」では、法務省ガイドライン第4項のセーフハーバーが求める3つの要件（利用者が弁護士であること・弁護士が自ら精査すること・必要に応じて自ら修正すること）と、弁護士法23条の守秘義務がクラウドAI利用に対して突き付ける構造的課題を分析しています。
第3章「VAP/LAPフレームワーク」では、LAPの4つの柱--3パイプライン完全性保証、弁護士精査の暗号学的証跡（HUMAN_OVERRIDE）、段階的内容保持（3段階のTieredRetention）、段階的精査強制（4段階のOverride Enforcement）--を解説しています。
第4章「EU AI Act Article 12 × LAPマッピング」と第5章「弁護士法 × LAPマッピング」では、各規制要件に対するLAPの具体的な技術的対応を一つひとつ紐づけています。
第6章「海外の規制動向」では、ABA Formal Opinion 512（米国、2024年7月）、英国SRAによるAI駆動法律事務所の認可事例、DoNotPay事件の教訓を取り上げています。
第7章「コンフォーマンスレベル」では、LAP Bronze/Silver/Goldの各レベルで対応可能な規制要件を整理し、第8章「実務への影響」では、弁護士がAIツール導入時に確認すべきポイントをまとめています。
■ EU AI Act Article 12への対応
■ EU AI Act Article 12への対応