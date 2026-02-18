AILEX、韓国・台湾・ドイツへの海外展開ビジョンを発表。民法系法域に特化したAIリーガルOS、2027年よりアジア・欧州で段階的に展開へ。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：山川慎太郎、以下「AILEX」）は、AI搭載型リーガルSaaS「AILEX」の国際展開構想として、韓国・台湾・ドイツの3カ国をTier1市場に選定し、2027年上半期よりパイロット導入を開始する方針を発表いたします。
■ 背景：民法系法域におけるAI法務プラットフォームの空白
グローバルリーガルテック市場は2024年時点で約316億ドル規模に達し、年平均9%超の成長が見込まれています。しかし、主要リーガルテックプラットフォームの大半はコモンロー（判例法）圏を前提に設計されており、世界人口の約60%をカバーする民法系（シビルロー）法域には、AIを統合した法律事務所向け業務基盤が十分に提供されていません。
AILEXは創業時から日本の民法系法体系を前提に設計されており、案件管理、AI法律相談、文書生成、ファクトチェック、請求管理、期日管理を一つのプラットフォームに統合した「AIリーガルOS」として、日本国内の弁護士事務所への導入を進めてまいりました。2026年5月の民事裁判IT化（mints完全施行）を控え、国内市場での地位を固めつつ、同じ民法系法域である韓国・台湾・ドイツへの展開を構想するに至りました。
■ 3カ国を選定した理由
（1）韓国
韓国は電子訴訟の普及で世界をリードしており、民事の電子申立比率は2023年時点で87.2%、知的財産事件では95%に達しています（韓国最高裁公式資料）。弁護士数は約3万～4万人規模で、法体系は日本と同じく大陸法の影響が強い構造です。AIリサーチ特化型や契約管理特化型のリーガルテックは存在するものの、案件管理からAI相談・文書生成・請求までを統合した「法律事務所OS」は空白地帯です。2026年1月にはAI基本法が施行され、AIの信頼性・説明責任への制度的要求が高まることから、AILEXの監査証跡設計が差別化要素として機能すると判断しました。
（2）台湾
台湾の法体系は日本法との構造的類似性が高く、弁護士公会会員は約1万2,500人、弁護士資格取得者は約2万人です（2024年台湾司法統計）。司法院が電子訴訟サービスを体系的に展開し、2025年12月にはAI基本法が立法院で可決されるなど、デジタル化とAI規制の整備が同時に進行しています。法律事務所の規模分布は1名事務所が最大多数を占める小規模分散型であり、AILEXのコアターゲットと合致します。台湾ではデータ主権への関心が高く、政府部門で特定AIサービスの利用を禁じた事例も報じられていることから、AILEXの「匿名化・国内ホスティング選択・判断証跡」設計が市場参入の鍵になると考えています。
（3）ドイツ
ドイツは欧州最大の法律市場であり、弁護士数は約16万6,500人です（ドイツ連邦弁護士会、2025年1月統計）。2022年1月より弁護士の電子提出義務（beA）が施行され、2026年1月からは裁判所の電子記録管理も義務化されます。リーガルテック事業者は300社超と層が厚い一方、AIを統合した法律事務所向けプラクティスマネジメントSaaSには空白が残っています。EU AI Actへの対応が今後の競争要件となることから、AILEXのIETF VAP（検証可能なAI出所証明）フレームワークが欧州市場での独自のポジションを築くと見込んでいます。
■ AILEXの技術的差別化
AILEXは、以下の4つの構造的強みにより、3カ国それぞれの規制環境と市場ニーズに対応します。
