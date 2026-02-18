世界のオンライン旅行代理店市場は、デジタル旅行需要とAIを活用した予約プラットフォームの牽引により、2031年までに9億1,145万米ドルに達すると予測

