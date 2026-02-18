レポートオーシャン株式会社プレスリリース:日本太陽光発電設備市場2035年までに279億米ドル規模に拡大へ再生可能エネルギーインフラ急成長とスマートグリッド進展を背景に年平均成長率11.4％で拡大
日本太陽光発電設備市場規模は、2025年に94億9,000万米ドルに達し、2035年までに279億米ドルへと拡大する見込みです。2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）11.4％という力強い成長が予測されています。この著しい成長は、日本における脱炭素化目標、エネルギー安全保障の強化、そして技術革新を背景とした再生可能エネルギーへの移行加速を反映しています。
太陽光パネル、蓄電池、架台・マウントシステム、トラッカー、インバーターなどの太陽光発電機器は、日本のクリーンエネルギーエコシステムの中核を担っています。これらの機器は、住宅用、商業用、産業用、さらには大規模発電（ユーティリティスケール）用途において、太陽光を効率的に電力へ変換する役割を果たしています。
CSPコスト低下が市場拡大を後押し
集光型太陽光発電（CSP）のコスト大幅低下は、市場動向を大きく改善しています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、CSPの世界加重平均発電コスト（LCOE）は2010年から2023年の間に約70％低下しました。この構造的なコスト是正は、投資意欲を高め、大規模太陽熱発電プロジェクトの商業的実現可能性を向上させています。
CSP技術の低コスト化により、日本では多様化した太陽光インフラへの関心が再び高まっています。設備投資負担の軽減は、電力会社やインフラ開発事業者によるハイブリッド型再生可能エネルギーポートフォリオへのCSP導入を促進しています。この動きは、化石燃料依存の低減と、再生可能エネルギーの補完的活用による電力網の安定化という日本の戦略的目標を支えています。
政策および規制の不確実性という構造的課題
力強い成長指標がある一方で、規制の不透明性は依然として重要な制約要因です。政策枠組みの一貫性の欠如や補助金制度の変動は、投資家や開発事業者の慎重姿勢を招いています。特に、電力購入契約（PPA）の信用力（バンカビリティ）に関する懸念は、プロジェクト資金調達やインフラ展開の遅延要因となっています。
長期的な価格安定性を欠くPPA構造は、機関投資家からの資金調達を制限し、資本リスクを高めるとともに、プロジェクト期間の長期化を招いています。規制の明確化が進まない限り、コスト低下や需要増加といった好材料があっても、短期的な市場変動が生じる可能性があります。
主要企業のリスト：
● ABB Group
● Canadian Solar
● Enphase Energy, Inc.
● First Solar Inc.
● GCL-Poly Energy Holdings Limited
● Hanwha Q CELLS
● JA Solar
● JinkoSolar
● Kyocera Corporation
● LONGi Solar
● REC Group
● Renesola Ltd.
● Risen Energy Co., Ltd.
● Shunfeng International
● SMA Solar Technology AG
● SolarEdge Technologies, Inc.
● Sungrow Power Supply Co., Ltd.
● Sunrun Inc.
● Trina Solar
● Vivint Solar
高効率パネルが主導する技術革新
技術革新は、日本太陽光発電設備市場における競争環境を再定義しています。高効率の太陽光発電モジュールの導入により、住宅および商業分野での導入が加速しています。2024年12月には、パナソニックが日本市場向けに先進的なHITシリーズパネルを発表し、発電効率の最大化と設置の簡素化、ライフサイクルコストの低減を実現しました。
