太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 presents 第1回『太田和彦と呑もう会』in 新潟県・長岡開催決定！
太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 presents 『太田和彦 と呑もう会』in 新潟県・長岡を開催いたします。あわせて、2月18日（水）より、イベント参加チケットの販売を開始いたします。
本イベントは、現在好評放送中の『太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選』（毎週日曜日よる9時00分）に出演の居酒屋探訪家・太田和彦さんが、過去に番組で訪れた居酒屋を会場に、参加者と一緒に地域のお酒や地元食材を使った料理を楽しむ特別イベントです。第1回の会場は新潟県・長岡の老舗「割烹 魚仙」。大正時代から続く名店が、今回のイベントのために新潟県の地酒数百種類と、地元食材を中心に旬の魚や野菜を使った郷土料理をご用意します。また、「Maison Aoi（メゾンアオイ）」を醸す長岡の酒蔵「葵酒造」の青木里沙社長との酒蔵トークや、プレゼント抽選会も開催予定。
太田和彦さんと一緒に、地域の酒と料理を楽しむ60名限定の「太田和彦と呑もう会」を一緒に楽しみましょう。新潟が誇る日本酒と、旬の魚を中心にしたお料理をご用意して、皆様のご参加お待ちしております。
＜イベント概要＞
【開催日時】
4月18日（土）17時30分受付開始 ／ 18時00分開宴 ／ 20時30分終宴（予定）
【会場】
割烹 魚仙（新潟県長岡市殿町1-3-4）
【出演】
太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
【チケット料金】
35,200円（税込）※飲食代含む ※現地集合・現地解散
※本イベントの20歳未満の参加は不可
【チケット販売】
チケットダイブ：https://t-dv.com/izakaya-nomou ※先着順
【発売日】
2月18日（水）正午 ～ 4月7日（火）正午
【主催】
日本BS放送株式会社（BS11）
【問合せ先】
BS11イベント事務局：onlineevent@nipponbs.co.jp
太田和彦（居酒屋探訪家 ／ アートディレクター ／ 作家）
1946年生まれ。長野県松本市出身。68年資生堂にデザイナーとして入社、宣伝制作室アートディレクターを経て独立。本業のかたわら、日本各地の居酒屋訪ね歩きをライフワークに、著書を多数出版。
青木里沙 (葵酒造株式会社 代表取締役）
三重県出身。東京大学卒業後、金融業界にて国内外の資金調達関連業務に従事。コロナ禍を機に大好きなお酒を生涯の仕事にしたいと考え日本酒業界に入る。
2024年に長岡の旧高橋酒造を事業継承し、2025年仲間とともに葵酒造として酒蔵の再スタートを切った。
割烹 魚仙
長岡市殿町に大正時代から続く割烹居酒屋。「越後の地酒専門店」として店主の板谷さんが納得したものだけを揃えており貴重な古酒や限定銘柄も楽しめる。日本海の獲れたての地魚をお造りや煮つけなど、素材の味を最大限に引き出す調理法で提供。なかでも名物はブリを使った「キングオブなめろう」や、ふっくらと焼き上げた「油揚げ」、旬の地元野菜を使った煮物などがある。今回は特別に3階の大広間を貸切り、地酒と旬のお料理を存分に楽しめるよう店主が準備を進めている。
配信元企業：日本BS放送株式会社
