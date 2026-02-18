ロボット用適応型グリッパーの世界市場2026年、グローバル市場規模（2指型、3指型、4指型）・分析レポートを発表
2026年2月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット用適応型グリッパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット用適応型グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、ロボット用適応型グリッパーの世界市場規模は2024年に238百万米ドルと評価されています。今後は高い成長が見込まれており、2031年には503百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は11.4パーセントとされ、製造現場の自動化拡大と、多品種少量生産への対応ニーズが市場成長を強力に押し上げています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。ロボット部品は国際調達と国際販売の比重が高く、関税や規制の変化がコストと供給安定性、競争条件に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
ロボット用適応型グリッパーは、形状、大きさ、材質が異なる対象物を把持・操作するために設計されたロボット用エンドエフェクターです。固定爪で把持する従来型グリッパーと異なり、対象物の特性に応じて把持形状や把持力を調整できるため、汎用性が高く、段取り替えの負担を抑えながら作業を進められます。
対象物が不定形であったり、ばらつきが大きかったりする工程でも対応しやすく、ラインの柔軟性と稼働率向上に寄与します。そのため、複数製品を同一ラインで扱う現場や、把持対象の変化が多い工程で導入価値が高い装置として位置付けられています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、ロボット用適応型グリッパー市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は自動化投資、製造業の設備更新、技術進歩の影響を強く受けるため、本調査では競争環境、需給トレンド、需要を左右する要因について幅広く検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を提示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、地域ごとの産業構造や自動化進展度合いの違いを比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの構造のグリッパーや導入分野が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、ロボット用適応型グリッパー市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品開発、価格戦略、販売地域の選定に資する情報提供を目的としています。
