アニメイト通販「くじメイト」からTVアニメ『正反対な君と僕』のオンラインくじが登場！ “スイーツ”がテーマの可愛い描き起こしミニキャライラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『正反対な君と僕』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き起こしたミニキャライラストも登場！
“スイーツ”がテーマの可愛いミニキャライラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『正反対な君と僕』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341748/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 選べるクッション(全2種から選択可能)/2%
《B賞》 マグカップ（全1種）/8%
《C賞》 アクリルジオラマ（全8種からランダム）/18%
《D賞》 アクリルコースター（全8種からランダム）/27%
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/45%
＼TVアニメ『正反対な君と僕』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341748/images/bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 選べるクッション(全2種から選択可能)
描き起こしミニキャライラストを使用した“クッション”です。
好きな柄を選べます♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W300mm×H180mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 マグカップ（全1種）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm×高さ約96mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 アクリルジオラマ（全8種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“アクリルジオラマ”です。
メニュー風の背景デザインがとっても可愛い♪
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W100mm×H80mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 アクリルコースター（全8種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“アクリルコースター”です！
皆と一緒にティータイムを楽しんでくださいね…！
・素材：アクリル
・サイズ：直径 約90mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：丸型直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『正反対な君と僕』くじメイト実施概要】
開催期間： 2026年2月18日（水）12：00～3月22日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年6月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3388510/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
