『MILGRAM -ミルグラム-』より瞳と背景が“キラリ”と光るホログラム仕様となった【ホロEYE缶バッジ】が登場！ おしゃれでカッコいい缶バッジは必見です！
『MILGRAM -ミルグラム-』より、等身イラストを使用した【ホロEYE缶バッジ(全11種/トレーディング)】の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【商品詳細】
■『MILGRAM -ミルグラム-』ホロEYE缶バッジ(全11種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341746/images/bodyimage1】
『MILGRAM -ミルグラム-』ホロEYE缶バッジが登場！
キャラクターの瞳と背景デザインが“キラリ”と光るホログラム仕様となっているのが、本商品最大の特徴です。
モノトーンアレンジをしたキャラクタービジュアルに、クールな背景を施した、おしゃれな缶バッジです。身につけることはもちろん、並べて飾るのもおすすめですよ！
本商品は、全11種の缶バッジの中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全11種をコンプリートすることができます！
おしゃれでカッコいい缶バッジを、ぜひお手にとってくださいね…！
・素材:金属・紙・PET
・サイズ:57mm
・価格:1個 550円(税込)/1BOX(11個入り) 6,050円(税込)
・種類:全11種([エス]・[ハルカ]・[ユノ]・[フータ]・[ムウ]・[シドウ]・[マヒル]・[カズイ]・[アマネ]・[ミコト]・[コトコ])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年6月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年2月18日(水)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)ミルグラム管理委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【商品詳細】
■『MILGRAM -ミルグラム-』ホロEYE缶バッジ(全11種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341746/images/bodyimage1】
『MILGRAM -ミルグラム-』ホロEYE缶バッジが登場！
キャラクターの瞳と背景デザインが“キラリ”と光るホログラム仕様となっているのが、本商品最大の特徴です。
モノトーンアレンジをしたキャラクタービジュアルに、クールな背景を施した、おしゃれな缶バッジです。身につけることはもちろん、並べて飾るのもおすすめですよ！
本商品は、全11種の缶バッジの中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全11種をコンプリートすることができます！
おしゃれでカッコいい缶バッジを、ぜひお手にとってくださいね…！
・素材:金属・紙・PET
・サイズ:57mm
・価格:1個 550円(税込)/1BOX(11個入り) 6,050円(税込)
・種類:全11種([エス]・[ハルカ]・[ユノ]・[フータ]・[ムウ]・[シドウ]・[マヒル]・[カズイ]・[アマネ]・[ミコト]・[コトコ])
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年6月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2026年2月18日(水)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)ミルグラム管理委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ