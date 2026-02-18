『MILGRAM -ミルグラム-』より瞳と背景が“キラリ”と光るホログラム仕様となった【ホロEYE缶バッジ】が登場！ おしゃれでカッコいい缶バッジは必見です！

