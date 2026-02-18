株式会社ふくいのデジタル（福井県福井市、代表取締役社長：細川 達矢）が運営するスマートフォンアプリ「ふくアプリ」（会員20.7万人※2026年2月現在） は、新機能として「アンケート・申請フォーム」を実装しましたのでお知らせいたします。

「ふくアプリ」はデジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」やデジタルクーポン「ふくアプリクーポン」配信などを通じて地域経済の循環を支援しております。今回、データ収集によるマーケティング・リサーチ機能を強化するため、新たにアンケート機能を実装しました。これにより、福井県内の自治体や事業者が、ユーザーに対してダイレクトに意識調査を行えるようになります。

また、申請フォーム機能としても利用することができ、キャンペーン応募や給付金申請など幅広い活用が可能です。データ集計から申請者へのはぴコイン付与も一気通貫で実施できます。

これまで地域の詳細な住民意識やマーケティングデータの把握には多大なコストと時間がかかっていました。普及が進む「ふくアプリ」をプラットフォームとすることで、低コストかつスピーディーに「生の声」を収集・分析することが可能になります。



ふくアプリアンケートのイメージ画面



アンケートはふくアプリ上で会員向けに実施できる他、WEBアンケートとして展開し会員かどうかを問わず広く実施することも可能です。

アプリでの回答はふくアプリトップ画面からアンケート・申請フォームにアクセス

抽選で500円分のはぴコインが当たるふくアプリ・ふくいはぴコインユーザーアンケート

「アンケート・申請フォーム」機能の実装を記念して、抽選で500円分のはぴコインが300名に当たる「ふくアプリ・ふくいはぴコインユーザーアンケート」を実施中です。

ふくアプリユーザーの方はこちら（スマートフォンからアクセスください）

WEBでのアンケート回答はこちら

【ユーザーアンケート概要】

●実施期間：2026年2月16日(月) ～3月8日(日)

●景品・当選数：回答者の中から抽選で300名に500円分のふくいはぴコインをプレゼント

●ポイント付与時期：2026年3月下旬予定

※当選発表はポイント付与をもってかえさせていただきます。

※当選通知をプッシュ通知でお知らせしますので、アプリの通知をオンにしてお待ちください。

●ポイント有効期限：2026年5月11日（月）23時59分まで

株式会社ふくいのデジタル概要

社名：株式会社ふくいのデジタル（英語表記：Digital for Fukui co.,Ltd.）

設立：2022年9月5日

代表者：細川達矢（代表取締役社長）

所在地：〒910-0023 福井県福井市順化1丁目1番1号 福井銀行本店ビル内

事業内容：スマートフォンアプリサービス「ふくアプリ」事業／マーケティングリサーチ事業／コンサルティング事業 等

ふくアプリについて

ふくアプリは「使った人に『幸福』が訪れる」をコンセプトに、福井に暮らす人、福井を訪れる人に地域ならではのお得や情報をお届けするスマートフォンアプリとして2022年10月にローンチしました。デジタル決済、デジタルポイント、デジタルクーポン、デジタルスタンプラリー等、地域活性化施策を支援する機能をオールインワンで備えております。これまで、国の全国旅行支援クーポンの福井県版「ふくいdeお得クーポン（電子）」や地元大規模イベントにおけるプレミアム付デジタル商品券を展開したほか、2023年11月からは福井県の全県一区型デジタル地域通貨「ふくい はぴコイン」を運営しております。https://fukuappli.jp/