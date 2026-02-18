スマートサーマルカメラ市場は20億米ドルを超え、2027年まで年平均成長率8.2%で拡大すると予想
監視、防衛、産業監視における需要の高まりが世界的な成長を加速
世界のスマートサーマルカメラ市場は、高成長の技術セグメントとして台頭し、市場規模は20億米ドルを超え、2021年から2027年の予測期間中、約8.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。監視・セキュリティ、軍事作戦、産業用温度監視、スマートインフラなどにおけるサーマルイメージングシステムの導入増加が、世界的な市場拡大を大きく後押ししています。
スマートサーマルカメラは、物体から放出される赤外線を検知し、その熱シグネチャを高解像度のデジタル画像に変換することで動作します。可視光に依存する従来のカメラとは異なり、サーマルカメラは暗闇、霧、煙、そして過酷な環境下でも効果的に機能するため、ミッションクリティカルなアプリケーションに不可欠な存在となっています。
セキュリティおよび監視アプリケーションの拡大が市場の勢いを牽引
スマートサーマルカメラ市場の主要な成長要因の一つは、高度な監視・セキュリティシステムに対する需要の高まりです。政府や民間企業は、境界警備、国境管理、重要インフラの保護、スマートシティ監視ネットワークにサーマルイメージング技術をますます導入しています。
サーマルカメラは、視界の悪い環境下でも侵入者、異常な熱パターン、不審な行動を検知することで、状況認識能力を向上させます。世界的な安全保障上の懸念が高まり、都市人口が増加するにつれ、インテリジェント監視ソリューションへの投資は増加し続け、スマートサーマルカメラ業界の拡大を直接的に支えています。
軍事・防衛近代化プログラムが導入を促進
複数の国で実施されている防衛近代化の取り組みは、市場の成長に大きく貢献しています。スマートサーマルカメラは、暗視システム、照準器、装甲車両、ドローン、偵察機器などに広く使用されています。隠蔽された標的の検知、戦場の状況監視、そして過酷な気象環境下での運用能力は、その戦略的価値を高めています。
国防予算の増加と国境監視および戦術的優位性への関心の高まりは、軍事作戦におけるサーマルイメージング技術の導入を加速させています。軽量・コンパクトでAI対応のサーマルカメラの需要の高まりは、その運用効率をさらに向上させます。
産業用温度監視と予知保全がビジネスチャンスを拡大
セキュリティ用途に加え、スマートサーマルカメラは産業現場でも旺盛な需要が見られています。製造工場、エネルギー施設、公共事業体では、温度測定、機器検査、予知保全のためにサーマルイメージングシステムを導入しています。
サーマルカメラは、部品の過熱、電気系統の故障、機械的ストレス、潜在的な故障を特定し、高額な故障につながる前に対応するのに役立ちます。産業界における自動化やインダストリー4.0技術の導入が進むにつれ、監視システムへのスマートサーマルイメージングソリューションの統合はさらに加速すると予想されます。
医療および公共安全分野におけるサーマルカメラの活用も大幅に拡大しています。サーマルイメージングデバイスは、非接触型体温スクリーニング、群衆監視、緊急対応管理などに活用されています。
