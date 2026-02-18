世界の最新ソリューションを日本でサービス展開する株式会社ライオニス(LIONICE、東京都江東区、代表取締役社長 ホ ソンウク、 https://www.lionice.co.jp/ )は2026年2月18日、パスワード管理ツール「SafePassword」の提供を開始したことを発表します。エクセルやメモ帳でのパスワード管理・共有は、暗号化しないで保存したり、権限管理の不備によって致命的な情報漏洩リスクを抱えています。「SafePassword」はパスワードを完全に暗号化し、部署・権限ごとに安全かつ便利に管理・共有できます。

＜パスワード管理ツール「SafePassword」 の特長と主な機能＞ 【特長】●ユーザー数・デバイス数無制限人数やデバイスが増えても追加費用はかかりません。利用人数を気にせず、組織全体で導入・運用できます。●パスワード漏洩検知漏洩したパスワードを検知し、該当するアカウントのリスクを把握できます。●権限管理されたグループ共有閲覧・編集・有効期限に加え、グループ単位での共有管理により、誰がどこまで利用できるかを明確に設定できます。●管理者が安心できる監査ログ監査ログにより、誰が・いつ・どの情報を閲覧／編集したかを確認できます。●直感的で使いやすい操作性複雑な設定や専門知識は不要です。導入後すぐに活用できます。●Excel管理と違いすべて暗号化して保護Excelやメモでの管理とは異なり、保存・共有されるログイン情報はすべて暗号化され、安全に保護されます。

【主な機能】●暗号化されたログイン情報の保存・共有●グループ作成・共有（無制限）●パスワード漏洩検知●ファイル保存・共有●パスワードを安全に生成●デバイス数（無制限）●リンクでの共有●権限管理●管理者コンソール●監査ログ

＜パスワード管理ツール「SafePassword」のライセンス費用＞●月額1万円（税別）（ユーザー数無制限、パスワード100件まで）※パスワードの追加登録：10件ごとに1,000円（税別）●パスワード管理ツール「SafePassword」に関するURLhttps://www.lionice.co.jp/safepassword＜株式会社ライオニス 会社概要＞◆社名：株式会社ライオニス(LIONICE)◆設立：2019年7月1日◆代表者：代表取締役社長 ホ ソンウク◆所在地：〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階◆URL：https://www.lionice.co.jp/＜サービスまたはリリースに関するお問い合わせ先＞■株式会社ライオニスEmail： contact@lionice.co.jp