エンターテインメントユニット「DIAMOND☆DOGS」のメンバー・Homerとミュージカル『ALTAR BOYZ』をはじめ数々の舞台を手掛けるコレオグラファー・木野村 温子がタッグを組み、完全オリジナルとなるダンスアクトを始動します。研ぎ澄まされた身体表現のみで構成された、シンプルかつ大胆な作品を目指します。





Homer ／ 木野村 温子





■ 2人の才能が融合し、表現の極致へ！

ダンス、歌、芝居を組み合わせた独自のエンターテインメントショーを多数開催している「DIAMOND☆DOGS」のメンバー・Homerと、「ALTAR BOYZ」など話題作の振付を担当し高い評価を得る木野村 温子がタッグを組み、作・演出・構成・振付のすべてを共同で手掛ける完全オリジナル・ダンスアクトの上演が決定しました。本作の目的は、「身体表現で、表現の極限を追求すること」です。研ぎ澄まされた肉体のみでどこまで世界観を構築できるか、一度、皆様の目で、耳で、肌で、感じてください。









■ テーマは“火”──破壊ではなく、生命の象徴として

今回、2人が挑むテーマは、根源的エネルギーである「火」です。本作で描かれる火は、一般的にイメージされる「対立」や「破壊」の象徴ではなく、あらゆる物質、人間に内在している「生命力」そのものであると定義しました。“元素”に宿った火を解き放ち、舞台上で「火の覚醒」という物語を展開していきます。









■ 静と動が交錯する、没入型ダンスアクト

燃え盛る情熱を表現したアクロバティックな躍動感から、静かに揺らめく炎のような官能的な静寂まで、変幻自在なムーブメントで展開します。また、環境音や呼吸など“身体が奏でる音”さえも、その公演でしか味わうことのできない舞台演出として昇華。視覚と聴覚がシンクロし、観客を深い没入空間へと誘います。Homerと木野村 温子、2人のクリエイターが全身全霊で構築する、魂を燃やすような空間をぜひ体感してください。









■ Homer(ホーマー)





Homer





1990年2月28日生まれ。東京都出身。

数々のダンスバトル、コンテストへ出場し成績を残す。 国内外のアーティスト バックアップや振付の経歴が多数あり、現在はダンス&ヴォーカルグループ「DIAMOND☆DOGS」(ダイヤモンドドッグス)のメンバーとして舞台を中心に活動。俳優、アーティスト、振付師、演出家として幅広く活動をしている。





【主な出演作品】

ミュージカル『シンデレラストーリー』チュウ1役

ABC座『大金星(BIG VENUS)～時代(とき)を超えて～』

『DIAMOND☆DOGS White Valentine show 2025 connect』

『LOVE LOVE de SHOW 2025』

『I LOVE MUSICAL 2025』

『愉快なおとこたち～2025年、心の大掃除～』

『The Music Gallery...LIVE』

他





【主な振付作品】

ミュージカル『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』

『The Gentlemen’s』

音楽劇『トランスミラー』

『I LOVE MUSICAL 2025』

『愉快なおとこたち～2025年、心の大掃除～』

『COROLLA』produced by KRIST

他









■ 木野村 温子 プロフィール





木野村 温子





幼少から様々なダンスを学び、JAZZからストリートまで踊れるオールラウンドダンサー。力強く繊細な踊りには目を見張るものがある。

多数ジャンル踊り、振付できる所が強みである。

現在は舞台出演～振付、指導など多方面で活躍している。的確な指導には定評がある。

HIPHOP IDO 世界選手権大会 初日本代表選手。中国成都国際ダンスフェスティバル準優勝など、様々なコンテストでも成績を納めている。





【最近の主な振付作品】

舞台：「弱虫ペダル」、「BOLERO-最終章-」、「ALTAR BOYZ」、「DIAMOND☆DOGS」公演作品多数振付、C.I.A.「SUPER LIVE FINAL」、「赤坂ビーンズクラブ」、「花園直道20周年明治座公演」、「COROLLA」produced by KRISTなど他多数

TV：NHK『おかあさんといっしょ』ガラピコぷ～、ファンターネ など。

それ以外にも振り付けの幅を広げ活動している。









◆公演概要

公演名 ： IGNIS ―潜む火の目覚め―

日程 ： 2026年10月

作・構成・演出・振付： Homer(DIAMOND☆DOGS)、木野村 温子

主催・製作 ： M・G・H

M・G・H URL ： https://music-g-h.com/