次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」を取り扱う株式会社BESV JAPAN(本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤山 俊明)は、2026年2月21日(土)より『春のNEWサイクルキャンペーン』を開催いたします。





BESV春キャンペーンMV









本キャンペーンは、BESV・SMALO・Votaniの3ブランド全23モデルを対象に、オプション特別施策と厳選アウトレットモデルを同時展開する春季限定プログラムです。拡大を続けるe-Bike市場を背景に、春の新生活需要に向けた大型施策として実施いたします。





今回は、通常モデルに加え、ブランドを代表する人気モデルの「PSA1」や、街乗り仕様で支持の高い「Votani H3」など、全12モデルを厳選アウトレットとして、特別設定価格でご案内いたします。

「オプションセット特別価格」×「アウトレット特別価格」。

2つの施策を同時に活用できる、年間でも特にお得な機会となります。









▼キャンペーン概要▼

期間 ： 2026年2月21日(土)～4月19日(日)

対象モデル ： BESV／Votani／SMALO 全23モデル(アウトレット含む)

対象店舗 ： 全国の正規取扱店( https://besv.jp/shop/ )

キャンペーンページ： https://besv.jp/besv-amazing-campaign/

選べるオプション ： 全29種類





※新車1台につき1セットのみ適用可能。セット内容の変更は不可。

※アウトレットモデルの新車もキャンペーン対象です。









オプションキャンペーン





▼主なオプションセット例(税込)▼

・【BESV】PSシリーズ前後フェンダー＆リアキャリアセット

15,730円→10,000円





・【BESV】PSF1輪行セット（リアキャリア＆輪行バッグ＆ショルダーベルト）

18,810円→10,000円





・【BESV】TRX1.3 前後フェンダー＆リアキャリア＆スタンドセット

26,200円→10,000円





・【Votani】専用バスケット＋ディスプレイカバーセット

9,680円→5,000円





・【Votani】Q3用バスケット・両立スタンド・ディスプレイカバーセット

14,080円→10,000円





・【SMALO】PX2用リアキャリア

7,590円→5,000円





オプションキャンペーン セット一覧









アウトレットセール





▼厳選アウトレットモデルについて▼

特別設定価格にてご案内するアウトレットモデルは全12モデル。

在庫限りでのご提供となります。





▼主なアウトレットモデル(税込)▼

・BESV PSA1 238,000円→199,800円

・BESV PSF1 298,000円→229,800円

・BESV JG1 348,000円→279,800円

・Votani H3 168,000円→139,800円





主なアウトレットモデル





その他のアウトレットモデルはこちら： https://besv.jp/products/outlet/





※アウトレット対象モデルは、キャンペーン期間終了後も、在庫限り同一価格にてご購入いただけます。









▼ブランド紹介▼

＜BESV(ベスビー)＞





BESV









デザイン性と先進テクノロジーを融合したプレミアムe-Bikeブランド。

PSシリーズ、Jシリーズ、CFシリーズ、TRシリーズなど幅広いラインナップを展開しています。

最新モデルPSA2・PSF2には、BESV独自のスマートモードをさらに進化させた「ラーニングスマートモード」を搭載。AIが走行データを学習し、ライダーの走り方や環境に応じてアシスト制御を最適化します。乗るほどにフィットする、あなた専用へと進化する次世代e-Bikeです。





＜Votani(ヴォターニ)＞





Votani





扱いやすさと日常性を重視したエントリーブランド。

前輪モーター×内装変速仕様により、通勤や街乗り用途に最適です。

人気モデル「H3」のメタリックブルーおよびメタリックグリーンは、在庫限りのアウトレット特別価格139,800円(税込)にてご提供いたします。





＜SMALO(スマーロ)＞





SMALO





AIドライビングシステム＋IoTを搭載した次世代スマートe-Bike。

自動アシスト制御やオートマチック7段変速機能により、新しい走行体験を提供します。

GPSや4G通信を搭載したコネクテッドシリーズに加え、この春、新たにSEシリーズを展開。通信機能をBluetooth連携に最適化し、日常利用に必要な機能へフォーカスしました。AI制御による高い走行性能はそのままに、より身近に選べるモデルとしてラインナップを拡充しています。









▼会社概要▼

社名 ： 株式会社BESV JAPAN

代表者 ： 代表取締役 澤山 俊明

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 SGビル

設立 ： 2017年4月

事業内容： 電動アシスト自転車の輸入販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://besv.jp/