株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、天然ラベンダーの精油※1を配合した美容オイル『ラベンダースクワラン』を、2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。





『ラベンダースクワラン』はうるおい成分スクワランに天然ラベンダーの精油※1をプラス。サラリとした感触でベタつかず、肌にスーッと素早くなじみ、角質層のすみずみまで浸透します。たっぷりの化粧水の後、乳液やクリームの代わりに肌に1滴※2なじませるだけで、水分と油分のバランスを整えて、キメの整ったふっくらもちもち肌に導きます。肌のぬくもりでラベンダーのやさしい香りがふんわりと広がり、心地よいスキンケアタイムを演出します。





『ラベンダースクワラン』15mL 1,650円(税込)｜30mL 2,970円(税込)

『ラベンダースクワラン』30mL 2,970円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： ラベンダースクワラン

容量・価格： 15mL 1,650円(税込) / 30mL 2,970円(税込)









＜商品特長＞

◎うるおい成分スクワランにラベンダーの天然精油※1を配合。ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。

◎オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじみ角質層のすみずみまで浸透します。

◎水分と油分のバランスを整え、バリア機能を守ります。うるおいをキープし、肌をやわらかく保ちます。

◎乾燥などの外的刺激から肌を守り、ハリ、乾燥をケア。キメを整えます。





『ラベンダースクワラン』15ｍL使用料





＜使用方法＞

たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに、1滴※2を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

※ なくなり次第、終了となります。

※1 ラベンダー油

※2 一回の使用量









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/