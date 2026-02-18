天然ラベンダー精油※1が心地よく香る、ハーバー人気のスクワランが今年も登場！2026年4月20日(月)より数量限定発売 『ラベンダースクワラン』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、天然ラベンダーの精油※1を配合した美容オイル『ラベンダースクワラン』を、2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。
『ラベンダースクワラン』はうるおい成分スクワランに天然ラベンダーの精油※1をプラス。サラリとした感触でベタつかず、肌にスーッと素早くなじみ、角質層のすみずみまで浸透します。たっぷりの化粧水の後、乳液やクリームの代わりに肌に1滴※2なじませるだけで、水分と油分のバランスを整えて、キメの整ったふっくらもちもち肌に導きます。肌のぬくもりでラベンダーのやさしい香りがふんわりと広がり、心地よいスキンケアタイムを演出します。
『ラベンダースクワラン』15mL 1,650円(税込)｜30mL 2,970円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ： ラベンダースクワラン
容量・価格： 15mL 1,650円(税込) / 30mL 2,970円(税込)
＜商品特長＞
◎うるおい成分スクワランにラベンダーの天然精油※1を配合。ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。
◎オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじみ角質層のすみずみまで浸透します。
◎水分と油分のバランスを整え、バリア機能を守ります。うるおいをキープし、肌をやわらかく保ちます。
◎乾燥などの外的刺激から肌を守り、ハリ、乾燥をケア。キメを整えます。
『ラベンダースクワラン』15ｍL使用料
＜使用方法＞
たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに、1滴※2を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。
※ なくなり次第、終了となります。
※1 ラベンダー油
※2 一回の使用量
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
