株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「クラシックのからくり～「かたち」で読み解く楽曲の仕組み～［改訂版］」を、2026年2月25日に発売いたします。

形式の精密さ、様式の歴史、技法の美しさ。楽譜から「かたち」を読み解けば、楽曲のからくりがわかり、もっと音楽を深く聴くことができます。各形式の代表的な曲を楽譜でまるごと解説するので、曲の構成が一目でわかります。＜目次＞●Chapter1 クラシックのからくりが見えてくる？ ～音楽の「かたち」と音楽の3要素～●Chapter2 形式という「かたち」を知ろう ～これだけで音楽通！ 代表的な形式～●Chapter3 音楽の「かたち」を見てみよう ～徹底分析！ 形式別楽譜の全体図～●Chapter4 様式はこうして「かたち」作られてきた ～古代から現代までの様式～●Chapter5 楽器から音楽の「かたち」を把握しよう ～音色はさまざま！ 代表的な楽器と編成～●Chapter6 あの曲の形式は何だろう？ ～保存版 形式別名曲60選～→QRコードがついて、音楽の「かたち」を聴きながらわかるようになった！※本書は「クラシックのからくり ～「かたち」で読み解く楽曲の仕組み～」（GTB01091695）の改訂版です。■著者について舟橋 三十子（ふなはし・みとこ）東京藝術大学卒、同大学院修了。日本大学講師、名古屋芸術大学大学院教授を経て、現在、浜松学院大学短期大学部客員教授。作曲を池内友次郎、矢代秋雄、三善晃、永冨正之の諸氏に師事。ピアノを小林仁、館野泉の諸氏に師事。 著書に『和音の正体』『クラシックの聴き方入門（形式から理解するクラシック）』『クラシックのからくり』『ブルクミュラー レッスン10分ドリル！』（以上、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス）、『フォルマシオン・ミュジカル 名曲で学ぶ音楽の基礎 I、Ⅱ』『名曲で学ぶ音大入試の楽典』『フォルマシオン・ミュジカル ジュニアのための名曲で学ぶ音楽の基礎』（以上、音楽之友社）、『はじめてのソルフェージュ 全5巻』『ミュージック・トレーニング CD付き 全2巻』（以上、全音楽譜出版社）、訳書に『音楽の基礎練習 全3巻』（カワイ出版）、『シューベルトを歌いながら学ぼう 全3巻』『モーツァルトを歌いながら学ぼう 全2巻』『シューマンを歌いながら学ぼう 全4巻』『音楽家への第一歩 全8巻』（以上、パリ・A.Leduc社）等がある。早稲田大学エクステンションセンター、朝日カルチャーセンター（名古屋）で公開講座を、全国の楽器店でセミナーを実施している。「フォルマシオン・ミュジカル」ホームページhttp://www.formationmusicale.net/

【商品詳細】

クラシックのからくり～「かたち」で読み解く楽曲の仕組み～［改訂版］

定価：2,090円(10％税込)仕様：A5判縦/186ページ発売日：2026年2月25日ISBN：978-4-636-12257-2商品コード：GTB01102628https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102628

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309505

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP