バンタンデザイン研究所キャリアカレッジ「フレグランスクリエイターコース」第二期生による、国内発のフレグランスブランドが誕生。2026年2月18日(水)～3月10日(火)の期間でトレンドの中心地・阪急メンズ東京を舞台に、ローンチポップアップイベントを開催いたします。


イベントキービジュアル


■「23の香福論」POP-UPイベント概要

会場　　　：阪急メンズ東京1階

開催期間　：2026年2月18日(水)～3月10日(火)

営業時間　：12:00～20:00(土日祝は11:00～20:00)

販売エリア：2/18(水)～2/24(火) 1F Main Base

　　　　　　2/25(水)～3/10(火) 1F POP UP SPACE A/B

所在地　　：東京都千代田区有楽町2丁目5番1号

アクセス　：JR有楽町駅 銀座口、地下鉄銀座駅 C4出口から徒歩1分

HP　　　　：https://kofukuron23.jp/


※以下日程は、営業時間が下記の通り変更となります。

2/20(金)　12:00～17:30

2/24(火)　12:00～19:00　※Main Baseのみ19時閉場



■出店ブランド一覧(アルファベット順)

Aiku

Anthemist

Brighter fragrance

by koshou.

千葉珍道中回顧録

Envoute

GrXXXe

KIBI

九市街

MIQE

纏 -まとい-

OLFORIA

ORDHA

PARFUM ANZU

凛 within margin

SCENT LIBRA

Scent Life Coach

Sogna

Succo dell'Anima

suii

THEO


ブランド一覧


■イベントコンセプト

“幸福”には、人の数だけ物語がある。


新鋭クリエイター達が自らの”幸せの美学”を込めて立ち上げた22人のクリエイターによる初のポップアップストア。23人目の香福論者は貴方。情熱や欲望が交錯する香水の世界で、貴方の感性と共鳴する香り探しをご堪能ください。


フレグランスクリエイターコース講師であるLiberta Perfume代表／調香師・山根大輝氏の監修のもと、「23の香福論」と題し、各ブランドが特設ブースを展開。

22人のクリエイターそれぞれが、異なる思想と物語をまといながら、香りという目に見えない表現を通して「香福（こうふく）」をご提案します。


■お問合せ先

イベントHP

https://kofukuron23.jp/


公式X

https://x.com/kofukuron23


公式Instagram

https://www.instagram.com/kofukuron.23


■ブランドイメージ画像(一部)

ブランドイメージ画像(1)

ブランドイメージ画像(2)

ブランドイメージ画像(3)

ブランドイメージ画像(4)