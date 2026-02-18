＜2/18より開催＞22人のクリエイターによるフレグランスPOP-UPイベント「23の香福論」を開催
バンタンデザイン研究所キャリアカレッジ「フレグランスクリエイターコース」第二期生による、国内発のフレグランスブランドが誕生。2026年2月18日(水)～3月10日(火)の期間でトレンドの中心地・阪急メンズ東京を舞台に、ローンチポップアップイベントを開催いたします。
イベントキービジュアル
■「23の香福論」POP-UPイベント概要
会場 ：阪急メンズ東京1階
開催期間 ：2026年2月18日(水)～3月10日(火)
営業時間 ：12:00～20:00(土日祝は11:00～20:00)
販売エリア：2/18(水)～2/24(火) 1F Main Base
2/25(水)～3/10(火) 1F POP UP SPACE A/B
所在地 ：東京都千代田区有楽町2丁目5番1号
アクセス ：JR有楽町駅 銀座口、地下鉄銀座駅 C4出口から徒歩1分
HP ：https://kofukuron23.jp/
※以下日程は、営業時間が下記の通り変更となります。
2/20(金) 12:00～17:30
2/24(火) 12:00～19:00 ※Main Baseのみ19時閉場
■出店ブランド一覧(アルファベット順)
Aiku
Anthemist
Brighter fragrance
by koshou.
千葉珍道中回顧録
Envoute
GrXXXe
KIBI
九市街
MIQE
纏 -まとい-
OLFORIA
ORDHA
PARFUM ANZU
凛 within margin
SCENT LIBRA
Scent Life Coach
Sogna
Succo dell'Anima
suii
THEO
■イベントコンセプト
“幸福”には、人の数だけ物語がある。
新鋭クリエイター達が自らの”幸せの美学”を込めて立ち上げた22人のクリエイターによる初のポップアップストア。23人目の香福論者は貴方。情熱や欲望が交錯する香水の世界で、貴方の感性と共鳴する香り探しをご堪能ください。
フレグランスクリエイターコース講師であるLiberta Perfume代表／調香師・山根大輝氏の監修のもと、「23の香福論」と題し、各ブランドが特設ブースを展開。
22人のクリエイターそれぞれが、異なる思想と物語をまといながら、香りという目に見えない表現を通して「香福（こうふく）」をご提案します。
■お問合せ先
イベントHP
https://kofukuron23.jp/
公式X
https://x.com/kofukuron23
公式Instagram
https://www.instagram.com/kofukuron.23
■ブランドイメージ画像(一部)
