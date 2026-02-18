「ザ・コラーゲン」誕生30周年プロジェクトを始動　おつかれ私。美よ、めぐれ　新メッセージを発信、ブランドサイトもリニューアル　～感謝をこめて2月18日（水）よりSNSキャンペーンを開始～

株式会社資生堂

資生堂グループのインナーケアブランド「ザ・コラーゲン」は、2026年2月に誕生から30周年を迎えます。1996年の誕生以来、忙しい毎日を生きる女性たちの”おつかれ”に寄りそいながら、内側から美しさと前向きな気持ちを支えてきました。 30周年という節目にあたり、新キーメッセージ「おつかれ私。美よ、めぐれ」のもと、ブランドサイトをリニューアルするとともに、これまでの感謝の気持ちをこめてSNSキャンペーンを展開します。

女優の清野菜名さんを起用した新広告ビジュアル

《30周年キーメッセージ》

飲んだら、気持ちまで上向くみたい。

まるで細胞から生まれ変わったみたい。

資生堂のコラーゲンドリンクは、今年で30周年。

発売以来、多くの女性たちの気持ちに寄りそい、美をお届けしてきました。

美味しく、美しく。

あなたの毎日がこれからも

輝きに満ちあふれることを願って。

《新キーメッセージコピー「おつかれ私。美よ、めぐれ」への想い》

日々の生活の中で、知らず知らずのうちにたまっていく疲れやストレス。そんな毎日をがんばる自分自身に、そっと「おつかれさま」と声をかけ、内側から美しさと前向きな気持ちがめぐっていく――。

「ザ・コラーゲン」は、これからも”飲んだ瞬間だけでなく、その先の気持ちまで”寄りそえる存在でありたいと考えています。

《30周年を記念した主な取り組み 》

1.SNSキャンペーン実施

30周年を記念し、「おつかれ私。美よ、めぐれ」をテーマにしたSNSキャンペーンを2月18日（水）よりスタート予定。日常の中で感じる”おつかれ”や、自分をいたわる瞬間を共有していただくことで、多くの方が共感し、前向きな気持ちになれる企画を展開します。

＜キャンペーン概要＞

実施時期： 2026年2月18日（水）22:00 ～ 3月4日（水）23:59まで

応募条件： １.公式アカウントをフォロー

２.指定のハッシュタグ「＃ゾンビスクロール発生中」をつけて投稿

賞 品： ザ・コラーゲン ＜ドリンク＞3本1セット

当選者数： 500名

キャンペーン広告ビジュアル

2.30周年を機にブランドサイトをリニューアル

30周年を迎えるにあたり、「ザ・コラーゲン」ブランドサイトをリニューアル。ブランドの歩みや想い、「おつかれ私。美よ、めぐれ」に込めたメッセージを通じて、「ザ・コラーゲン」の世界観をより深く体感いただけるサイトへと生まれ変わります。

30周年を記念した広告ビジュアル

【ザ・コラーゲン ブランドサイト】

https://www.shiseido.co.jp/collagen/?rt_pr=tru32

3.30周年を記念し、現代人が抱える疲れと美容意識に関する調査を実施。

30周年を記念し、現代人が抱える疲れと美容意識に関する調査を実施。その結果、日本人の約7割が、SNSを無意識に見続ける「ゾンビスクロール」状態にあることが明らかになりました。

背景にあるのは、多くの現代女性が自覚しにくい”見えない疲れ”。肌荒れや血色の悪さ、だるさといったカラダの変化として表れやすいものの、課題意識を持ちながらもセルフケアが十分に行えていない実態が浮かび上がりました。

「疲れと美容に関する調査」より抜粋

【ザ・コラーゲン30周年記念】「疲れと美容に関する調査」リリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003048.000005794.html

《「ザ・コラーゲン」とは 》

1996年に資生堂として初めてのコラーゲンサプリメントとして登場。2012年には、300種以上のアイテムの中から選定した成分、コケモモ・アムラ果実で資生堂独自の美容特許※を取得しました。ザ・コラーゲン習慣で、ハリのある人生を応援するブランドとして定着し、18年連続売り上げNo.1※2、多くのお客さまに支えられています。

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約20,000店です。資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売しています。

※特許第4917180号:コケモモとアムラ果実など配合成分の組み合わせによる美容についての特許

※2 インテージSRI+コラーゲン市場（美容・健康ドリンク＋栄養ドリンク＋健康食品＋その他健康食品市場）2017年10月～2025年9月 メーカー別累計販売金額

インテージSDIコラーゲン市場（美容・健康ドリンク＋栄養ドリンク＋健康食品＋その他健康食品市場） 2007年10月～2017年9月 メーカー別累計販売金額

