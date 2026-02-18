「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ2025」in両国国技館 太陽ホールディングス×『ストリートファイター6』コラボブース2年連続出展！

太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「太陽ホールディングス」） は、「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025」のトップパートナー及び世界大会となる「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」の賞金スポンサーとして協賛しています。2026年3月11日（水）から3月15日（日）にかけて開催する「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」の会場にて、『ストリートファイター６』とコラボしたブースを2年連続で出展します。

ブースでは、『ストリートファイター6』コラボステッカーを数量・土日限定で配布します。『ストリートファイター6』コラボステッカーは、太陽ホールディングスのコーポレートカラーである緑で統一した限定デザインになっており、全部で25種のキャラクターステッカーを用意しています。本ステッカーはミッションの達成に応じて配布します。ミッションは全部で3つあり、全てクリアすることで、お ひとり様最大3枚のコラボステッカーを無料で取得することができます。また、『ストリートファイター6』とコラボした太陽ホールディングスの会社案内パンフレットも数量限定で配布します。ぜひ、お越しください。

〈ブース イメージパース〉

＜出展概要＞

イベント名：「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」

主催 ：CAPCOM

開催日 ：2026年3月11日（水）～3月15日（日）

会場 ：両国国技館 ／東京都墨田区横網1-3-28

＜配布物＞

１.太陽ホールディングス×『ストリートファイター6』コラボステッカー（全25種類）

※2025年8月までの追加キャラクターとなります。※テリー、舞は含まれません。

※数量・土日限定で配布いたします。

２.太陽ホールディングス会社案内パンフレット 『ストリートファイター6』コラボデザイン

※在庫が無くなり次第、配布を終了いたします。

＜コラボステッカー入手方法＞

会場にて配布される太陽ホールディングス×『ストリートファイター6』コラボキャンペーンのチラシの裏面に3つのミッションが記載されています。1つのミッションをクリアする毎に、コラボステッカー1枚を獲得することができます。全てのミッションをクリアするとおひとり様最大3枚のコラボステッカーを無料で取得できます。

※ステッカーはミッションクリアした方に対し、ランダムにお渡しします。

（キャラクターをお選びいただけません。）

＜チラシ イメージ＞

▼「CAPCOM CUP 12」／「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」の詳細についてはコチラ

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

■参考情報〈ブース イメージパース〉〈コンセプト〉

■ブース/配布物のデザインについて

今年は、「めっちゃ緑のすごいやつ。」をコンセプトに、当社がストリートファイターリーグに協賛する理由を中心に表現しました。当社の主力製品であるソルダーレジストは、最新のゲーム機からゲームセンターの筐体まであらゆるゲーム機のプリント基板を守っています。ソルダーレジストの象徴的なカラーである緑色一色でストリートファイター6のキャラクターたちを含め、ブースをデザインしました。また、ソルダーレジストの用途や効果を動画やパンフレット、クロスワードクイズなどを用いて楽しく説明することで、当社とeスポーツの関わりを表現しました。

■「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2025」とは

大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。2018年より始まり、2019年にはPro-US、2022年にはPro-EUROPEが開催され、規模を拡大。個人戦で世界最強を決める「CAPCOM CUP」でも活躍を見せる強豪プレイヤーが地域最強チームを目指し、苛烈なリーグ戦に挑む！

最終戦として、各地域代表チームが参加する「ワールドチャンピオンシップ」を実施。

世界最強チームがここで誕生する！

■太陽ホールディングスと「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025」

太陽ホールディングスは、「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025」 にトップパートナーとして協賛しています。当社は、eスポーツに欠かせないスマートフォンやパソコン、サーバーなどのIT機器、エレクトロニクス製品に入っているプリント基板の緑の部分である、絶縁インキ（ソルダーレジスト）で世界シェアNo.1※ の化学メーカーとして、eスポーツに深く関わっています。当社は、「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす。」というブランドステートメントのもと、今年もファンの皆様とともに、選手たちの熱い戦いを応援しています。

※ 富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」

■ソルダーレジストとは

太陽ホールディングス株式会社 会社概要

【本店所在地】〒355-0222 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地

【本社】〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階

【代表】齋藤 斉 【設立】1953年9月29日 【資本金】102億617万円

【従業員数】連結 2,485名/単体 171名(2025年3月末時点)

