【2/25～2/27】EM CLOUD、東京ビッグサイトで開催される『CareTEX東京’26』に出展

株式会社ムダカラ

株式会社ムダカラ（本社：東京都港区、代表取締役：田崎 太郎、以下「当社」）の提供するエネルギーマネジメントシステム"EM CLOUD"（イーエムクラウド）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に東京ビッグサイトで開催される「CareTEX東京’26」に出展します。

出展内容

当社のエネルギーマネジメントシステム”EM CLOUD”は、高圧電力を利用する施設の業務用空調を自動制御し、電力使用状況をリアルタイムで見える化することで、施設の継続的な省エネおよび脱炭素の取り組みを支援しています。

当社ブースでは、電力の見える化と業務用空調の自動制御によるコスト削減を実現する”EM CLOUD”のご紹介に加え、電気料金がどの程度削減できるかを試算できる「簡単削減シミュレーション」をブースで担当スタッフがご案内いたします。

さらに、医療・福祉事業者における多数の導入事例をご紹介しています。

電気料金の高騰対策やコスト削減にご関心のある方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

展示会詳細

展示会名：第12回 CareTEX東京’26 [国際]介護用品展／[国際]介護施設産業展／[国際]介護施設ソリューション展／ケアフード展／障害福祉サービス展

会期：2026年2月25日(水)～27日(金)

会場：東京ビッグサイト（https://maps.app.goo.gl/9errtYJ6wGrfHKTC8）

ブース番号：[国際]介護施設ソリューション展 省エネ・コスト削減ゾーン 33-12

▼来場には事前登録が必要です

以下のURLより、事前登録ください

来場事前登録：https://caretex.jp/

EM CLOUDについて

サービスサイト :https://emcloud.enetoku-navi.com/

EM CLOUDは、高圧電力利用施設の電力使用状況をリアルタイムで見える化。 業務用空調を自動制御し、施設全体の消費電力を最適化するエネルギーマネジメントシステムです。

電力使用状況の見える化、空調制御によるコスト削減、専属スタッフによる継続サポートという特徴があります。

導入施設数は120以上。物流倉庫や福祉施設、大学など、幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

株式会社ムダカラについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ムダカラ

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階

設立 ：2012年4月

代表者：代表取締役 田崎 太郎

事業内容：エネルギーマネジメント事業、節電・節水コンサルティング

コーポレートサイト：https://mudakara.co.jp/