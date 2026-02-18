【新店オープン】手羽先名物のエンタメ系居酒屋『居酒屋革命 酔っ手羽 池袋西口2号店』2月24日（火）開店 当日は生ビール1円イベントを開催
全国で飲食店を展開するS.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋竜太）の子会社、株式会社プロジェクトMは、主力事業である「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」の新店舗として、「居酒屋革命 酔っ手羽 池袋西口2号店」を2026年2月24日（火）17時にオープンします。
酔っ手羽は、名物の「伝説の手羽先」を中心に、毎日楽しめる「日替りイベント」や、毎月18日の「手羽(18)の日」など、来店そのものがエンターテインメントになる仕掛けを数多く展開している大衆居酒屋ブランドです。気取らず、安く、ワイワイ楽しめる空間づくりが支持され、首都圏を中心に店舗数を拡大してきました。
今回オープンする池袋西口2号店は、池袋駅西口から徒歩3分の立地に位置し、76席を備える広々とした店舗です。営業時間は14時（土日祝は12時）から翌朝8時までを予定しており、昼飲み、仕事帰りの一杯、終電後の飲み直し、さらには朝方の宴会まで、幅広い利用シーンに対応します。
オープンを記念し、2月24日（火）当日17時から22時までの時間帯限定で、生ビール（ザ・プレミアム・モルツ、通常198円）を何杯でも1杯1円で提供するイベントを実施します。（当日は予約不可）。
【店舗概要】
・店名：居酒屋革命 酔っ手羽 池袋西口2号店
・住所：東京都豊島区西池袋1-38-1 池袋YSステージ1F
・アクセス：池袋駅西口・北口より徒歩3分
・席数：76席
・電話：03-6709-1885
・営業時間：14:00～翌8:00、土日祝12:00～翌8:00 ※2月24日（火）オープン当日は17時開店
【オープン記念イベント】
日時：2026年2月24日（火）17:00～22:00（営業は翌朝8:00まで）
内容：生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1円で販売(定価198円)
条件：１.2フードオーダー制、２.制限時間120分、３.他の優待・クーポン等との併用不可
※オープン当日は予約不可
「居酒屋革命 酔っ手羽」について
「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内34店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しており、池袋西口2号店は36店舗目となります。
看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、および「第15回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。
また、酔っ手羽ではハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催。さらに毎月18日は「手羽（18）の日」として、名物手羽先を1本18円で提供する企画も行っており、リピーターを生む仕組みづくりが特徴です。
公式情報
■公式サイト：https://yotteba.co.jp/
■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp
■公式nstagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/
居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー
酔っ手羽 おすすめメニュー
※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。
伝説の手羽先 （タレ）
伝説の手羽先 （タレ）
【第10回手羽先サミット 金賞】
【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。
3本319円／5本429円
★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！
★毎月18日は「手羽の日」1本18円！
★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！
自家製もつ煮込み
新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。
649円
自家製もつ煮込み
伝説の餃子
伝説の餃子
外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪
3個 429円／5個 539円
ジンジャー麻婆豆腐
鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！
649円
ジンジャー麻婆豆腐
若鶏の唐揚げ
若鶏の唐揚げ
特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。
3個 429円／5個 649円
肉刺し盛り合わせ
鶏レバ刺し、豚タン刺し、ささみ刺しを一皿で楽しめる欲張りな逸品！低温調理で安心安全！
1,078円
肉刺し盛り合わせ
自家製月見つくね
自家製月見つくね
粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！
649円
黒蜜きなこの雪見だいふく
ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！
429円
黒蜜きなこの雪見だいふく
居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー
居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー
１時間 980円、2時間 1,580円
生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！
居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」
ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。
※一部店舗では実施していません。
さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！
事業会社
株式会社プロジェクトM
代表取締役 高橋 竜太
東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階
03-6419-7734
https://project-m.co.jp
S.H.N株式会社
代表取締役 高橋 竜太
東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階
03-6416-4173
https://shn-food.co.jp/
S.H.N GROUPについて
2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に展開し、グループ全体では600店舗を運営。