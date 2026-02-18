シリーズ初の＜キラキラ鏡＞で赤ちゃんが笑う！ 泣き止む！ 発達心理学から生まれた、表情認知を促すしかけ絵本【180万部「Sassyのえほん」最新刊】
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、累計180万部突破「Sassyのえほん」シリーズより、『Sassyのしかけえほん ばあ！』（監修：Sassy/DADWAY、文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ）を2026年2月18日（水）に刊行いたしました。
また、本シリーズは今年10周年を迎え、1月には特設記念ページがオープンしました。今年1年を通じて特別なコンテンツを順次公開していきます。
『Sassyのしかけえほん ばあ！』シリーズ初！ 赤ちゃんがくぎ付けになるキラキラ「ミラー」シートつき！
顔が映る大きなミラーは、人とコミュニケーションをとるうえで大切な「表情認知力」を育みます。また、引き出して・振って動くダイナミックなしかけと発達心理学から生まれたカラフルなデザインは、指先と目から脳を刺激します。バラエティ豊かな「ばあ！」遊びに、赤ちゃんが笑う！ 泣き止む！
新生児から長く楽しめるから、出産祝いなどのプレゼントにもぴったりです。
発達認知科学の専門家が推薦！
赤ちゃんは、キラキラ光る「鏡」が大好き。
また、1歳半頃から、映っているのが「自分」だと認識できるようになると言われています。
0歳の頃から長く楽しめるしかけ絵本です。
──松中玲子先生（赤ちゃんラボ5.0）
菊地亜美さんが推薦！ 「Sassyのえほん」シリーズ10周年記念特設ページ開設
10周年記念特設ページ：https://yomeruba.com/plus/news/entry-131793.html
赤ちゃんとママ・パパに愛されて、2026年に10周年を迎えた「Sassyのえほん」シリーズ。
みなさまに感謝をこめて、1年を通じて10個のニュースをお届けします。
愛され続けてシリーズ累計180万部突破！「Sassyのえほん」シリーズとは
いつもにこにこ、左右対称のはっきりした顔、白と黒や赤などのコントラストの強い規則的な模様。
赤ちゃんの目を通して心と脳を育むSassyのグラフィックに、赤ちゃんが大好きなオノマトペを組み合わせた、0歳の誕生日から楽しめる絵本シリーズ！
Sassyの「カミカミみつばち」をはじめ、人気のおもちゃが多数絵本に登場するので、おもちゃと合わせた立体的な遊びを楽しめます。
再生回数3,000万回突破！ YouTube動画公開中
公式【うた動画】0歳から楽しめる！ 赤ちゃんが喜ぶ＆笑う魔法の絵本！『Sassyのあかちゃんえほん にこにこ』【えほん】【短縮版】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=REtbaAA4j7U ]
書誌情報
書名：Sassyのしかけえほん ばあ！
監修：Sassy/DADWAY
文・絵・デザイン：Ｌａ ＺＯＯ
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
発売日：2026年2月18日（水）
サイズ：17.5cm×17.5cm
ページ数：8ページ
ISBN：978-4-04-116650-5
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」本書紹介ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/sassy/322506000237.html)