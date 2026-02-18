誰でもセンスよくまとまる、上田広樹さんの寄せ植えメソッド『NHK趣味の園芸　3つの基本パターンではじめ　素敵な寄せ植えのつくり方』2月18日発売

「寄せ植えって、センスが必要そう」「花苗を前にすると、どれを選べばいいか迷ってしまう」--そんな“つまずき”を、ぐっと小さくしてくれる一冊『NHK趣味の園芸　3つの基本パターンではじめる 素敵な寄せ植えのつくり方』が登場。
初めてでも真似しやすい、基本となる3つのレイアウトパターンを中心に、寄せ植えのつくり方を解説。誰でもセンスよくまとまる、上田広樹さんの寄せ植えづくりのテクニックが満載です。豊富な作例87点を参考に、お気に入りの植物で季節を演出して楽しみましょう。


本書の楽しみ方


本書には、センスのよい寄せ植えづくりのヒントになる上田流のテクニックが詰まっています。
1章の豊富な作例写真でイメージをふくらませ、2～5章で公開したテクニックを実践して、もっと素敵に、より自分らしく、ワンランク上の寄せ植えをめざして楽しんでください。


第1章「寄せ植えデザイン集」






第1章「寄せ植えデザイン集」では、観賞期間が2～4か月程度の「旬を楽しむ寄せ植え」と、4～6か月程度の「長く楽しむ寄せ植え」を、季節ごとに豊富な作例で紹介。寄せ植えのイメージづくりやデザインプラン、植物選びの参考にしてください。


2章「寄せ植えデザインの基本」

つくってみたい寄せ植えが見つかったら、次はデザインの基本を押さえていきましょう。
「難しそう」と感じる方も大丈夫。初めてでも簡単に素敵な寄せ植えをつくることができる、3パターンの基本デザインについて解説します。


3章「寄せ植えのつくり方とメンテナンス」


いよいよ植えつけです。
3つの基本パターンそれぞれについて、植えつけの手順をわかりやすく丁寧に解説。仕上がりが見違える作業のポイントや、長く美しく楽しむためのメンテナンス、楽しんだあとの解体方法も、参考にしてください。


4章「寄せ植えをもっと楽しむ」

基本パターンに慣れてきたら、少し難しい寄せ植えにも挑戦してみましょう。
反対色の取り入れ方や株数の多い寄せ植え、秋冬に人気のリースのつくり方、ユニークな鉢の生かし方まで、ポイントを詳しく解説します。
自由に、自分らしい寄せ植えを楽しむヒントにしてください。


5章「寄せ植えにおすすめの植物」

作例で使用した植物のなかから、主役の花、わき役のカラーリーフや小花について、特におすすめの種類を厳選して紹介します。植物選びに役立ててください。


目次




1章 寄せ植えデザイン集


旬を楽しむ寄せ植え


　早春から初夏 ／ 秋


長く楽しむ寄せ植え


　春から秋 ／ 秋から春


2章 寄せ植えデザインの基本


3パターンから始めよう


主役とわき役を選ぶ


センスのよい色合わせ


鉢合わせを楽しむ


3章 つくり方とメンテナンス


植えつけの前に


パターン1 / 2 / 3のつくり方


「きれい」を保つメンテナンス


　仕立て直し ／ 解体 ／ 日ごろの管理


4章 寄せ植えをもっと楽しむ


応用1 反対色の寄せ植えのつくり方


応用2 高さのある寄せ植えのつくり方


応用3 リースの寄せ植えのつくり方


　ハボタンをプラスして華やかに


応用4 ユニークな鉢で遊ぶ


5章 寄せ植えにおすすめの植物


旬を楽しむ主役の花


　早春から初夏 ／ 秋


長く楽しむ主役の花


　春から秋 ／ 秋から春


わき役のカラーリーフ＆小花



センスアップ・レッスン1　植物と鉢の全身のバランスをチェック
センスアップ・レッスン2　素敵に見える飾り方
センスアップ・レッスン3　映える写真を撮ろう
植物名索引


著者・上田広樹さんからのメッセージ


「美しい植物を、もっと美しく輝かせたい」。
そんな思いで私は寄せ植えをつくっています。ほかの植物やさまざまな素材の器を組み合わせることで、植物本来の魅力をさらに引き出すことができます。
今でも毎年たくさんの寄せ植えをつくっていますが、そのなかで、新しい植物や器との出会いがあったり、新しい植物の組み合わせに気づいたりと、どれだけつくっても飽きることはありません。
本書をきっかけに、みなさんにも植物や寄せ植えをいろいろな角度から楽しんでいただきたいと思っています。




撮影／田中雅也

上田広樹（うえだ・ひろき）
園芸家
大阪府堺市の園芸店で店長を務める。店頭には上田さんが厳選した良質の苗が並び、見本の寄せ植えのファンも多い。長くきれいに楽しむ寄せ植えづくりのテクニックをテレビや講習会などでも伝えている。





商品情報



書名：NHK趣味の園芸　3つの基本パターンではじめる　素敵な寄せ植えのつくり方


発売日：2026年2月18日


定価：1,980円（税込）


仕様：AB判／136ページ


ISBNコード：978-4-14-199375-9


