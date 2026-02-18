広告ソリューションサービス「Oisix ra daichi ADs」業務用で5000本以上導入！“揚げ物ストレス”を解消する調理機器のBtoC展開を支援

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島宏平、以下 当社）が展開する広告ソリューションサービス「Oisix ra daichi ADs」は、厨房機器の製造・販売を行う株式会社SieteX（シエテックス、本社：東京都豊島区、代表取締役：齋藤豪、以下 SieteX）より、BtoC向け商品の認知拡大に向けた案件を受託しました。当社の食品宅配サービス「Oisix」の定期会員基盤を活かし、BtoCへの接点が少ないクライアント様に対しても、商品紹介LP（ランディングページ）の制作や、アンケートによる顧客ニーズの把握など、認知拡大につながる施策をワンストップで支援いたします。

URL：https://ad.oisixradaichi.co.jp/retailmedia-adsolution-lp

■受託の背景

昨今、第三者によるWeb上での追跡技術「サードパーティクッキー」の規制強化により、企業が自社で収集した顧客データを活用して広告配信を行う「リテールメディア」の需要が高まっています。購買履歴に基づく確実性の高いデータを元にした広告配信や、最適なタイミングでのメッセージングが可能で、“デジタル広告の第3の波”として世界的にも注目されています。

SieteX様は、これまで主にBtoB領域で事業を展開しており、業務用途を中心に高い評価を得てきました。一方で、BtoCとの接点が少ないことから、商品の価値をどう信用性を持って伝えるかや、認知獲得が課題に挙げられていました。こうした背景から、定期会員数36万人の「Oisix」での購買データに基づいたターゲティングに加え、LP制作からアンケートによる顧客ニーズ把握までを一気通貫で支援できるソリューション力を評価いただき、今回の受託に至りました。

■今回取り扱った商品 Home SieteX（ホームシエテックス）

Home SieteXは、揚げ物の鍋に入れるだけの調理機器です。特許取得済みの新開発バイオセラミックスを使用することで、揚げ物の油が水のようにサラサラになり、揚げ物の吸油率が最大75％低減されヘルシーな仕上がりになるほか、キッチン周辺がベタつかず清掃が楽になるなどの効果が得られます。業務用モデルは、大手チェーンや食品工場など国内外で5000本以上の導入実績があり、「調理場の油臭さがなくなった」「清掃がラク」などの声が寄せられています。店舗だけでなくご家庭においても、揚げ物の油臭さや清掃の手間といったストレスを少しでも軽減したいとの思いから、昨年7月に家庭用が発売されました。

■今回の受託で実施した施策（一部）

・「食の体験」を具体化する商品紹介LPの制作

商品のスペックだけを紹介するのではなく、フードスタイリストによる体験レポートや、調理機器を使ったオリジナルレシピなどを掲載したLPを制作。プロの視点を通じたリアルな使用感を発信することで、“機器があることでの豊かな食卓”を具体的にイメージできるように構成しました。

商品紹介LP：https://www.oisix.com/sc/homesietex

▲制作した商品紹介LP

・アンケートによる顧客インサイトの可視化

Oisixの定期会員に向けてアンケートを実施。約7500の回答から、自宅で揚げ物をする際のお悩みのほか、「油の質や管理が良いお店の揚げ物であれば、通常価格よりも高くても選ぶ」層が7割を超えるといった、商品の付加価値に直結する顧客インサイトを可視化しました。調査データは、BtoCにおけるプロモーション戦略をはじめ、BtoB向け施策にも活用できるよう提供しています。

・多角的なチャネルでの認知拡大

Oisixのサイト上でのバナー掲出のほか、Oisix会員へのメルマガ配信や、Oisixの定期会員の中から抽出した「料理への関心が高い層」を対象に、商品お届けの箱へのチラシ同梱などを実施。LPとの接点を構築することで、効率的な認知拡大および、タイアップ前から610％増（※）の売上拡大を実現しました。※タイアップ前後の3週間の売上比較した成長率

＜サービス概要＞

・名称：Oisix ra daichi ADs

・広告主：食品メーカー様、海外の日本向け輸出企業様及び貿易振興団体様、官庁・地方自治体様

・機能：リテールメディア領域において、商品の認知・理解促進から流通拡大までを一気通貫で支援する当社の広告ソリューションサービスです。Oisixの定期会員基盤を活かし、購買データや属性に基づくサンプリングや「Kit Oisix」とコラボした商品売り場連動型広告を展開しており、導入した国内の食品メーカー様、海外の日本向け輸出企業様及び貿振興団体様からは、「食べ方の提案を通じた商品価値の訴求」と「需要拡大」施策に高い評価を頂いております。

-企画：コンセプト提案、商品コラボ（開発）、サンプリング、アンケート等の調査など

-流通：Eコマース（Oisix、らでぃっしゅぼーや、大地を守る会）、

実店舗（旬八青果店、シダックスグループ、ボンディッシュ、

ショップインショップ（提携スーパーマーケット店舗内にOisix売り場を展開））

-レポーティング：マーケティングデータ還元

・お問合せ：https://ad.oisixradaichi.co.jp/retailmedia-adsolution-lp

株式会社SieteXについて

食用油削減および吸油率低減装置SieteX（シエテックス）を製造販売し、サステナブルで健康的な食生活を支える事業を展開しています。業務用「SieteX」は廃油削減を通じてSDGsに貢献し、揚げ物のクオリティ向上や清掃負担、厨房の油臭さ軽減など職場環境の改善にも寄与。家庭用「Home SieteX」は鍋底に置くだけで揚げ物をおいしく軽やかにし、日々の食卓のおいしいとヘルシーに貢献します。

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,703人（2025年12月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。