「WordPress無料診断サービス」を開始

～URLのみで最短24時間以内にサイトの「診断レポート」をプレゼント～

WEBI DESIGNWordPress無料診断サービス。URLを送るだけでサイトのセキュリティやSEO状態を最短24時間でレポート。

京都でWeb制作・保守管理を行う「ウェビデザイン」（所在地：京都市西京区、代表：海老瀬 清一）は、運用中のWordPressサイトに潜むセキュリティリスクや表示速度、SEOの問題点を無料で可視化する「WordPress無料診断サービス」の提供を開始いたしました。

「WordPress無料診断サービス」

詳細はこちら：https://webi-design.jp/wordpress-diagnosis/

■ 背景：中小企業のWordPressサイトが狙われる

URLを入力するだけで、最短24時間以内に専門家によるWordPressサイトの「無料診断結果シート」が届くサービスのイメージ図。

現在、Webサイトの4割以上がWordPressで構築されていると言われる一方、プラグインや本体のアップデートを放置したことによる「サイトの乗っ取り」「改ざん」「スパムメールの踏み台」といった被害が急増しています。 「自社は狙われない」「正常に表示されているから問題ない」という認識の隙を突かれるケースが多く、気づかぬうちに企業の社会的信用を失うリスクを抱えています。

ウェビデザインでは、こうした「見えないリスク」を早期に発見し、企業のデジタル資産を守るため、誰でも手軽に利用できる無料診断サービスを立ち上げました。

■「WordPress無料診断サービス」の3つの特徴

- ログイン情報不要。URLだけで手軽に診断管理画面のパスワードを共有することなく、外部から確認できる範囲（セキュリティの脆弱性、表示速度、内部SEO）を調査します。機密情報を渡す必要がないため、安心してご利用いただけます。- プロの視点による「診断レポート」を最短24時間で送付150件以上の制作・保守実績を持つ専門スタッフが、ツール数値だけでは見抜けない「ユーザーの使い勝手」や「デザイン崩れ」も含めて総合的に判断。最短24時間（最大2営業日）以内に具体的なレポートをメールでお届けします。- サイト運営の3大リスクを一掃- 安全性（セキュリティ）： 脆弱性、乗っ取り、改ざんリスクの有無- 表示スピード： ユーザー離脱の原因となる速度低下の要因を数値化- 内部SEO： 検索エンジンに正しく評価される設定になっているか

ログイン不要・強引な勧誘なし。簡単3ステップでサイトの健康状態をトータル判定する無料診断サービス。

■ サービス詳細・お申し込み

URLをフォームに入力するだけで、どなたでもお申し込みいただけます。

サービス名： WordPress無料診断サービス

- 料金： 無料（より詳細な「本格診断」もオプション提供）- 詳細・申込： https://webi-design.jp/wordpress-diagnosis/

■ 今後の展開

ウェビデザインは「作るだけでなく、守り育てるWebサイト」をミッションに、保守管理プラン（月額制）との連携を強化し、今後1年間で200社のサイト診断とセキュリティ改善を支援することを目指します。

■【ウェビデザイン（WEBI DESIGN）について】

「ビジネスを加速させるWebデザイン」をコンセプトに、WordPressを用いたサイト制作から運用後の保守・セキュリティ対策までをワンストップで提供。豊富な実績に基づいたテクニカルなサポートが強み。

公式サイト：https://webi-design.jp/

【会社概要】

会社名：ウェビデザイン

代表者：海老瀬 清一

所在地：京都市西京区山田南町31-1グレース桂1-B

【本件に関するお問い合わせ先】

ウェビデザイン ： 電話：0120-991-477

Email：info@webi-design.jp