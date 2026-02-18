【沖縄の未来の鉄道を、県民みんなで考えるきっかけに！】親子で楽しめる体験型PRイベント「未来へのレールフェス」 2月23日（月・祝）イオンモール沖縄ライカムにて開催！

沖縄県企画部交通政策課公共交通推進室イベントタイトルロゴ

沖縄県（企画部交通政策課公共交通推進室）では、交通課題の解決に向けて進めている「鉄軌道導入※」に関する取り組みを、より多くの県民の皆さまに知っていただき、未来の沖縄について一緒に考えるきっかけとして、体験型PRイベント「未来へのレールフェス」（以下、本イベント） を2月23日（月・祝）、イオンモール沖縄ライカムにて開催します。

会場では、沖縄出身アーティスト・ミラクルくんとコラボした「みんなでつくる巨大塗り絵体験」をはじめ、沖縄都市モノレールとタイアップした「なりきり運転士記念撮影」など、子どもから大人まで楽しみながら参加できる体験コンテンツを多数ご用意。すべての体験が参加無料で、親子で気軽に楽しめるイベントです。

縦1.8m×横3mの巨大塗り絵を楽しもうゆいレールの運転士制服が着用できる体験

※鉄軌道：沖縄鉄軌道導入プロジェクトは、沖縄本島を南北に縦断し、那覇～名護間を約1時間で結ぶ新たな鉄道ネットワークの構築を目指す構想です。慢性的な交通渋滞の緩和や、観光客・県民の移動利便性の向上を目的としています。

◆「未来へのレールフェス」イベント概要

イベント名：未来へのレールフェス

開催日時：2026年2月23日（月・祝）10:00～17:00（予定）

会場：イオンモール沖縄ライカム1階 グランドスクエア（中頭郡北中城村字ライカム1）

参加費：無料（事前申込不要）

対象：どなたでも参加可能

◆イベントコンテンツ概要

ミラクルくんコラボ「みんなでつくる巨大塗り絵体験」

縦1.8m×横3mの巨大塗り絵に、みんなで未来のまちを描こう！沖縄出身アーティスト・ミラクルくんが描いた線画に、来場者が自由に色を塗り、鉄軌道が走る未来の沖縄をみんなで完成させる参加型アートです。

沖縄県鉄道（軽便鉄道）シミュレータ体験沖縄県鉄道（軽便鉄道）シミュレータ体験

かつて沖縄を走っていた軽便鉄道の時代を、バーチャルで体験！昔の沖縄の風景の中を走る鉄道を体感しながら、鉄道とまちの関係を楽しく学べます。

マインクラフトプログラミング教室マインクラフトプログラミング教室

マインクラフトでプログラミングをして電車をつくろう！子どもたちに人気のゲームを使って、鉄軌道があることでまちがどう変わるのかを遊びながら考える体験です。

なりきり運転士記念撮影なりきり運転士 記念撮影

ゆいレールの運転士制服で、なりきり体験！運転士さんになった気分で記念撮影、思い出に残る一枚が撮れます。

3D塗り絵体験3D塗り絵体験

みんなが描いた電車が、3Dで走り出す！紙に描いた電車が立体になって画面の中を走る、驚きと発見がいっぱいの体験です。

LEGO(R)ブロックのまちづくりLEGO(R)ブロックのまちづくり

LEGO(R)ブロックで未来の街並みをつくり、そこに電車を走らせよう！駅や建物を組み立てながら、鉄軌道とまちづくりのつながりを体感します。

未来へのレールワークショップまちづくりワークショップ

鉄道が走る未来を想像して、自分だけの“未来のまち”をつくろう！むずかしい知識はいりません。「こんな沖縄になったらいいな」という気持ちを自由に表現できるワークショップです。

パネル展示パネル展示

これからの鉄軌道プロジェクトについて、わかりやすく学ぼう！沖縄で進められている鉄軌道導入の考え方や未来像を、わかりやすく紹介します。

FM沖縄「ゴールデンアワー」 出張公開放送FM沖縄「ゴールデンアワー」 出張公開放送

FM沖縄の人気番組「ゴールデンアワー」が“未来へのレールスペシャル”として、会場から出張公開放送。当日はスペシャルゲストアーティストによるライブステージも！

◆「あったらいいな！未来へのレールワークショップ」ダイジェスト映像を公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hn8xyj781Kg ]

本イベントに先立ち、沖縄県では、鉄軌道導入を「自分ごと」として考えるきっかけづくりとして、小学生向けワークショップ「あったらいいな！未来へのレールワークショップ」を実施しました。

本ワークショップでは、沖縄県内在住の小学5・6年生が参加し、「もし沖縄本島を南北に縦断し、那覇から名護までを約1時間で結ぶ鉄軌道ができたら、沖縄のまちはどう変わる？」をテーマに、専門家の話を聞きながらグループで話し合い、模型や制作物を使って未来のまちを表現しました。

本リリースでは、その様子をまとめた記録映像をあわせて公開します。子どもたちの率直な声や発想を通じて、鉄軌道がある沖縄の未来像をぜひご覧ください。

また、ライカム沖縄のイベント会場では、本映像の放映に加えて、ワークショップで子どもたちが制作した成果物を展示予定です。

名護市でのワークショップの様子ワークショップ成果物

▼「あったらいいな！未来へのレールワークショップ」詳細についてはこちら

https://oki-tetsukidou-pi.com/workshop_r7/