【フライングタイガー】新生活を「ねこ」＆「いちご」でスタート！キュートで便利な『お掃除グッズ』全26種が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年2月20日（金）より全店で販売開始（※）となる新商品全447種の中から、新生活に向けてシリーズで揃えたくなる『お掃除グッズ』（全26商品）をフィーチャー。コスパ・タイパは押さえつつ、キュートさで気分が"アガる"ことを目指した、「ねこ」＆「いちご」デザインのアイテムをピックアップし、ご紹介します。キッチンやお部屋の毎日のお掃除で大活躍間違いなしです。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年2月13日（金）より先行発売中

■【キッチン編】食器洗いに、シンクに。水回りのお掃除が楽しくなる「個性派スポンジ＆ブラシ」

思わず笑顔になるデザインスポンジで、食器洗いもワクワクこなせそう。

スポンジ（2個） 各330円

じろっと目つきが鋭めのねこちゃんスポンジは、裏に2つの吸盤がついた便利なホルダー付きです。

スポンジ（ホルダー付き） 550円

焦げのついたフライパンや、大物の洗い物の汚れを落とす時に便利なブラシ

ディッシュブラシ 440円

洗い物が終わったあとのシンクの中を、さっと片づける。キッチンに置いておくだけでオシャレ度アップ

ブラシ 550円

いちごバージョンは、中身がスポンジタイプになっています。

スポンジ 440円

ブラシの上に、ちょこんとヘタ付き。真っ赤な色が、キッチンを明るくしてくれます。

ブラシ 550円

■【キッチン編】ささっと水拭き！見せておきたくなる「便利なキッチンタオル＆クロス」

吸水力が高いので、濡れがちなキッチンまわりの水をこまめに拭くときに便利です。繰り返し洗って使えます。

キッチンクロス（2枚） 各330円

お皿を拭いたり、手を拭いたりと使い方は色々。2枚あると、交互に使いやすい。

マイクロファイバークロス（2枚） 各275円

■【お部屋編】毎日使えて、簡単にきれいを保てる「室内お掃除グッズ」

履いてお部屋を歩くだけで自然にお掃除ができます。スリッパ本体とモップ部分がマジックテープでくっついているので、モップだけを洗って清潔に保てるのもポイントです。

おそうじスリッパ 1,320円

いつでも取り出しやすい場所に置いておいて、小さなゴミが出たらサッと片づけましょう。コンパクトサイズ、何かと重宝します。

ほうき＆ちりとり 550円

棚の上や机の上のほこりを手軽に取れて、繰り返し洗って使えます。

ダストブラシ 660円

その他アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月18日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。