【丸大食品】「チーズかまぼこ　えだまめ味」を発売！

写真拡大

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、「チーズかまぼこ　えだまめ味」を発売いたします。




■チーズかまぼこ　えだまめ味


ほんのりと枝豆の風味が香るチーズかまぼこです。


お酒のおつまみやおやつなどにぴったりです。




【内容量】　　　　80ｇ（4本入）


【保存方法】　　　常温


【希望小売価格】　220円（税込）


【発売日】　　　　3月上旬






丸大食品株式会社


私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。
この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。