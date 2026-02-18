「niko and ...」のオリジナルレーベル「NUMERALS」が、都市生活に適した機能性とデザイン性を融合した春の新作アイテムを2月19日（木）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」のオリジナルレーベル「NUMERALS（ヌメラルズ）」は、2026年2月19日（木）より、春の新作アパレルアイテムやグッズの展開をスタートし、2026 SPRING/SUMMERのシーズンビジュアルも公開いたします。

「NUMERALS」は “URBAN FIT SMARTWARE” をコンセプトに、都市生活に適した機能を備えた様々なアイテムを展開しています。現在は、「niko and ...」の一部店舗や公式WEBストア and ST（アンドエスティ）など国内46店舗（2026年1月末時点）で販売しています。

2026 SPRING/SUMMERアイテムは、前シーズンに引き続き、都市生活に適した洗練されたデザインを展開し、30代全般の男性をメインターゲット層に定めています。都市生活者の活動するシーンを「対人=INTERPERSONAL」「仕事＝WORK」「移動＝MOVE」「リフレッシュ＝REFRESH」の4つに分類し、それぞれの着用シーンをイメージした商品展開を行います。これらのアイテムは、ファッション性を重視しながら、着用しているご自身や周囲の人々に対してストレスを与えない機能を持っています。また、それらの製品が備えた抗菌、防臭、保温などの機能は、ブランド名の由来でもある“数字”をアイコンに見立て、商品や下げ札に表現しています。

■2026 SPRING/SUMMERアイテム概要

本発売日：2026年2月19日（木）10:00~順次

特設サイト：https://www.dot-st.com/nikoand/cp/numerals2026_ss

取扱い店舗：

「niko and ...」のNUMERALS展開店舗

（TOKYO/mozoワンダーシティ/二子玉川ライズ/エミテラス所沢/コクーンシティ 他38店舗）

公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■ラインアップ

防シワ・抗菌・防臭機能の付いたジャケットや、撥水・防風機能の付いたブルゾン等のジャケット類（13,000円～22,000円台）、抗菌・防臭機能等の付いたトップス類（4,500円～13,000円台）、防シワ・抗菌・防臭機能の付いたボトムス類（7,000円～10,000円台）、軽量機能等の付いたバッグ等の小物類（1,650円～9,000円台）など豊富なアイテム数を展開いたします。

2月のSPRINGアイテム立ち上がりでは、セットアップのシリーズとダンボール素材を用いたトップスをメインにアイテムの展開を行います。また、NUMERALSの要素に加え、今までのシーズンにはなかった素材や新型のトップス、ボトムスが展開される今シーズンも必見です。

■スタイリング詳細（SPRINGスタイリング一部抜粋/税込価格）

NMRソフトテーラードジャケット \15,000(税込)

NMRフォトプリントロングスリーブT \6,600(税込)

NMRソフトテーパードパンツ \10,000(税込)

NMRソフトMA-1 \15,000(税込)

NMRドヅメNロゴロングスリーブTシャツ \6,000(税込)

NMRソフトワイドストレートパンツ \10,000(税込)

NMRワンポイントCAP \3,000(税込)

NMRノーカラーブルゾン \15,000(税込)

NMRドヅメNロゴロングスリーブTシャツ \6,000(税込)

NMRベルトワイドパンツ \10,000(税込)

NMRフィッシングベスト \13,000(税込)

NMRダンボールフーディー \9,000(税込)

NMRダンボールキリカエパンツ \9,000(税込)

■「NUMERALS」ついて

NUMERALSはブランドコンセプトである「URBAN FIT SMARTWARE」という視点から、都市生活に適した洗練されたデザインと様々な機能が融合したアパレルやグッズを展開。それらの製品が備えた機能はブランド名の由来でもある“数字”をアイコンに表現されています。

都市生活をスマートに楽しむためのブランド、それがNUMERALSです。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/nikoand/?dispNo=001030

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/numerals__official/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国147店舗展開(2026年1月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official