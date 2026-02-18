【千葉県佐倉市】国登録有形文化財の古民家を活用した飲食店がオープン（2/18）

佐倉市店内の様子

佐倉市観光グランドデザイン「観光Ｗコア構想」に基づき進めている新町地区の活性化「古民家の有効活用」の取り組みとして、令和6年度に耐震補強工事を行い、公募により活用事業者が決定した「旧今井家住宅」が古民家レストランとして生まれ変わり2月18日(水)にオープンしました。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/oshirase_kanko/21396.html

〇概要

■店名：むぎとろ 寿るがや

■住所：千葉県佐倉市新町48

■営業時間：11:30～15:00（水・木）、11:30～15:00/17:30～22:00（金・土）

※夜は3月から営業開始

※日曜日は10名以上の予約で対応

■定休日：日・月・火

■メニュー：地元佐倉および千葉県産の食材、特産の大和芋を中心にした料理、地元佐倉のクラフトビールなど

■席数：30～35席（4～6名のテーブル席・8～10名の小上がりあり）

■運営者：合同会社 ZAIRAI（佐倉市坂戸）

おでんむぎとろ御膳と、銀だらの西京漬け

〇これまでの経緯

千葉県佐倉市では、佐倉市観光グランドデザイン『観光Wコア構想』に基づき、「歴史の趣き、自然の恵み『となりの観光地・佐倉』～気軽に、繰り返し、楽しめるまち～」を基本理念として、城下町地区と印旛沼周辺の二つのエリアを中心とした観光拠点の形成を進めています。

日本百名城・佐倉城の城下町として発展してきた城下町地区の拠点と位置付けている旧今井家住宅及び旧平井家住宅（ともに国登録有形文化財）。この歴史的資源を、集客・消費を促進する施設として活用を図るとともに、本市の中心市街地に位置することから、周辺エリアにも波及効果を創出する利活用方法を検討してきました。

旧今井家住宅については、令和5年度にトライアルサウンディング、令和6年度に耐震補強工事及び事業者の公募を行い、このたびオープンを迎えました。

○合同会社 ZAIRAIについて

合同会社ZAIRAI（ざいらい）は、令和6年度に千葉県佐倉市で誕生した、地域の食文化を再発見し発信することを使命とした企業です。佐倉市旧今井家住宅活用事業における公募型プロポーザルにて活用事業者として選定され、佐倉の食の魅力を発信する拠点づくりを進めています。

■「在来農場」の野菜が持つ特別な価値

合同会社ZAIRAIは、プロジェクトのパートナーである株式会社ALL FARMと連携し、地域の魅力ある食材を活かしたメニュー開発・店舗運営に取り組んでいます。

ZAIRAI とALL FARMが手がける「在来農場（Zairai Farm）」では、無農薬・無化学肥料で、固定種・在来種の野菜を丁寧に育てています。これらの野菜は、その土地の風土に適応し、力強い生命力を持つ固有の香りや味わいが際立ち“本来の野菜の味”を楽しめる種がつながるため、未来の農の価値を守る活動につながるといった特徴を持ち、佐倉の豊かな土壌が育む“ここにしかない味”を届けています。

■「佐倉の食の発信拠点」を創る

旧今井家住宅活用事業では、地元佐倉産の食材を使った飲食事業を展開し、地域に眠る“食の宝”を掘り起こし、再構築して発信することを目指しています。

歴史ある建物と、土地に根ざした野菜の個性が重なり合うことで、地域の魅力を体験できる特別な場をつくりだします。

■ZAIRAIが目指す未来

佐倉の歴史・文化・自然、そして“食”。これらをつなぎ、地域のブランド価値として磨き上げます。地域とともに育ち、地域の未来をつくる企業へ。ZAIRAIは、佐倉の魅力を国内外に発信し、持続可能で豊かな地域づくりに貢献していくことを目指しています。

こだわり野菜

■お問い合わせ

佐倉市 魅力推進部 佐倉の魅力推進課

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地

TEL：043-484-6146

E-Mail：kankou@city.sakura.lg.jp