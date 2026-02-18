【イベントレポート】九段中等教育学校の中学生が校内生成AI「otomotto」の新機能を提案！アルサーガパートナーズで成果発表会を開催

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、2026年1月23日（金）、千代田区立九段中等教育学校の生徒を対象とした生成AIワークショップの成果発表会をアルサーガパートナーズ本社にて開催しました。

本発表会では、「AIをフル活用して『otomotto（校内生成AI）』の新しい機能を考えよう」をテーマに、生徒たちがグループごとにアイデアを考案。アルサーガパートナーズのエンジニアや副社長に向けてプレゼンテーションを行いました。

■校内生成AI「otomotto」について

otomotto（オトモット）は、教育現場での安全な生成AI活用を目的に開発された、校内利用に特化した教育用生成AIツールです。千代田区立九段中等教育学校が文部科学省「リーディングDXスクール」に指定される中で導入され、アルサーガパートナーズが開発・運用を支援しています。

関連プレスリリース：アルサーガパートナーズ、千代田区立九段中等教育学校が導入する 校内生成AI「otomotto」を開発支援(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-kudan-otomotto-20250221/)

■成果発表会について

九段中等教育学校では、授業の一環として、実際に企業を訪れ、そこで行われている業務や取り組みを見学する「企業訪問」を実施しています。アルサーガパートナーズもその訪問先企業の一つとして、生徒の皆さんを受け入れ、DXや生成AIをテーマにしたワークショップを行っています。

2025年11月に同校向けに実施したワークショップでは、DXの基本的な考え方や既存のデジタル技術が社会やビジネスをどう変えてきたのかを学びました。今回はその集大成として、実践編となる「新機能の提案」に挑戦。生徒たちは2つのグループに分かれ、「誰の、どんな課題を、どう解決するのか」を起点に、otomottoに追加する具体的な機能を検討しました。

関連プレスリリース：【イベントレポート】九段中等教育学校の中学生向けに、生成AIを使ったワークショップを実施(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-kudan-otomotto-20250221/)

■生徒たちによるプレゼンテーション

発表会では、アプローチの異なる2つのグループが、それぞれの視点から導き出したアイデアを発表しました。

1班：AIを「検索ツール」から「思考の相棒」へ

1班は、現在のチャット型AIの使われ方を冷静に分析するところからスタートしました。新しい機能を次々と追加するのではなく、「otomottoの秀でた部分を伸ばすべきだ」という考えのもと、サービスの本質的な価値に立ち返った点が特徴です。

「知識はすぐに手に入るけれど、考えが深まっている実感はあるだろうか...。」そんな問いから、AIを“答えを返す存在”ではなく、“思考を広げる存在”として再定義するアイデアが生まれました。

一方で、履歴に依存しすぎることで視野が狭くなることや、予測が外れたときの使いづらさなど、AIが抱える課題にも目を向けています。

【提案内容：思考を深めるパーソナライズ検索機能】

- 点と点をつなぐ体験ユーザーが検索した内容に対し、AIが「次に知るべきこと」や「異なる視点」を予測して選択肢をボタン形式で提示。検索窓への入力という手間を省きながら、思考の連鎖を止めない仕組みを考案。- バイアスとの戦い情報の偏りを防ぐため、「データの定期リセット」や「用途別チャットの切り分け」も提案。

▼審査員コメント（抜粋）

「現状と理想の差分をきちんと捉えられている点が、とても良いですね。AIを単なるツールではなく、“勉強のバディ”として捉え直している視点が面白いと思いました。最初のアイデアから最終案に至るまで、どこで考えが飛躍したのかを整理して書き出してみると、さらに伝わりやすくなるはずです。」

また、エンジニアの審査員からは、「趣味嗜好に基づく利用と、学習活動や教育に関するデータをどのように切り分けてパーソナライズするのか」といった具体的な質問が投げかけられ、実装を前提とした実践的な議論が交わされました。

2班：徹底した市場調査から見えた「隠れたニーズ」

2班が選んだのは、徹底的にユーザーの声を聞くアプローチです。「otomottoのメリット・デメリットについて、自分たちの思い込みで考えていないか？」という問題意識から、学年全体約160名のうち、約100名にアンケート調査を実施。その結果、開発者たちも知り得なかった「生徒たちはotomottoを主に文章添削にしか使っていない」「実はテスト勉強や時間・スケジュール管理にこそ悩んでいる」というリアルな実態を突き止めました。

【提案内容：調査データが導いた3つの機能】

- 目的別ナビゲーション「otommotoで何ができるか分からない」という層に向け、用途に合わせて機能を提示するツール。- 自動スケジューリング機能「時間が足りない」という悩みを解決するため、個人の都合に合わせて学習計画を自動作成する機能。- テスト対策機能教科書やテスト範囲をアップロードすることで、予想問題や解説を作成する機能。

▼審査員コメント（抜粋）

「開発者として、ユーザーが普段どう使っているのかは、喉から手が出るほど知りたい情報です。100人規模で集めたアンケート結果は、私たちにとってまさに“宝”のようなデータだと感じました。」

その上で、「最初に立てた予想と、実際の調査結果がどう違ったのかという仮説検証のプロセスまで示せると、提案の説得力はさらに高まるでしょう。」とアドバイスしました。

また、エンジニアの審査員からは、「開発している立場としても、純粋に楽しそうな機能だと思いました。ぜひ実現に向けて考えてみたいです。一方で、生徒だけでなく、先生側のニーズまで拾えると、サービスとしてさらに広がると思います。」と、実務を見据えたプロならではの視点が共有されました。

■アルサーガパートナーズ副社長 松濤による総評

発表の最後には、副社長の松濤が総評を行いました。冒頭で、「正直、今すぐ入社してほしいですね」と会場を和ませつつ、生徒たちの発表を振り返ります。

二つのビジネス思想を、自然に実践していた

今回の発表について松濤は、「ビジネスでとても大切な考え方が、自然と両グループで表れていた」と切り出しました。

「iPhoneが世に出る前、市場調査をしても“インターネットが使える携帯が欲しい”という声は出てきにくいものだったはずです。けれど、スティーブ・ジョブズは“こうあるべき未来”を提示した。1班のアイデアはそれと同じで、“こうあるべき未来”を自分たちの視点で提示していました。どちらかと言えば“プロダクトアウト”に近い考え方ですね。

一方で2班は、ユーザーの課題をデータで捉え、そこから解決策を導こうとする“マーケットイン”の姿勢がありました。これはビジネスを成功させるための王道であり、マーケティングと開発がきちんと連携している理想的な形でした。



どちらが正解、という話ではありません。良いサービスをつくるには、この二つの視点の両方が必要です。その役割分担を、みなさんは自然にやっていた。それが本当にすごいと思いました。」

伝える力が、これからの武器になる

総評では、アイデアそのものだけでなく、プレゼンテーションについてもアドバイスがありました。

「話すときは、もう少しゆっくりで大丈夫です。相手の目を見て、できるだけ簡単な言葉を選んでみてください。もし思ったように伝わらなかったとしたら、それは誰かを責める話ではなく、どう伝えればよかったかを考えるチャンスです。答えのない時代を生きるこれからの皆さんにとって、“伝える力”は一生の武器になります。ぜひ、プレゼンテーション力を磨いていってください。



特別な場だけで頑張ろうとする必要はありません。毎日の会話の中で、どう伝えるかを少しずつ工夫してみてください。otomottoも、これからたくさん使ってもらえたら嬉しいです。その積み重ねが、きっと皆さんの学業をより良いものにしてくれると思います。」

■最後に

今回の成果発表会では、アイデア発想にとどまらず、課題発見、市場調査、解決策の設計、そして相手に伝える力まで、サービスづくりに必要な一連のプロセスを実践的に体験しました。発表を通じて、生徒一人ひとりが自分なりの視点で考え、言葉にしようとする姿が印象的でした。

アルサーガパートナーズは今後も、教育機関との連携を通じて、テクノロジーを「使う力」だけでなく、「考え、伝え、形にする力」を育む取り組みを継続し、次世代のデジタル人材育成とDX推進に取り組んでまいります。

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：402名（2025年12月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/