“歌うま県No.1” 青森が2連覇！ 東京は昨年の4位から13位、沖縄は2年連続最下位に

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、“歌うま県ランキング”を発表します。

青森県が83.776点の最高得点で、昨年に続いて“歌うま県No.1”に決定。次いで2位が北海道（昨年5位）、3位が山形県（昨年2位）となりました。1位の青森県と最下位の沖縄県は昨年と同様の結果でしたが、2位から46位は順位が大きく入れ替わりました。

今回で2回目となる“歌うま県ランキング”は、「DAM 2025年年間カラオケランキング」で発表された楽曲（153曲）※を対象に、全国のDAM設置店舗において精密採点で歌われたデータを集計。都道府県ごとに総得点を歌唱回数で割って平均点を算出してランキングを作成し、得点が最も高い“歌うま県No.1”を決定しました。

※部門別“LIVEカラオケ”および“昨年と比べて今年歌われた曲”の楽曲を除く／各ジャンルで重複している楽曲は1カウント

第1回では青森県が1位を獲得、2位山形県、3位岩手県と東北地方がトップ3を占め、4位に首都・東京都がランクインしました。

今回で2連覇となった青森県で市ごと※の歌うま度を調査したところ、1位が十和田市（85.194点） 、2位が八戸市（84.958点）、3位が三沢市（84.598点）となり、県南東部地域の貢献度が高いことが分かりました。

トップ3入りを狙った東京都は13位へと順位を下げる一方、長崎県が4位（昨年9位）、愛媛県が5位（昨年21位）、佐賀県が8位（昨年31位）と大健闘を見せました。

※町村は対象となる歌唱度数が少なく適切な比較が困難なため、青森県内の全市を対象としました

なお、青森県内のDAM設置店では “歌うま県 No.1”限定総額100万円プレゼントキャンペーンを実施します。

当社は、今後も話題性のある調査や企画を展開することで、カラオケ利用の促進を目指します。

■“歌うま県No.1”限定総額100万円プレゼントキャンペーン 概要

実施期間 ：2026年2月24日(火)～3月31日(火)

実施店舗 ：青森県内のDAM設置店

対応機種 ：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズ

およびLIVE DAMシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

応募方法 ：１. 実施店舗のSmartDAMからキャンペーンバナーをタッチ

キャンペーンページ内の対象曲から選曲して歌唱

２. SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

３. 必要情報を入力して応募

対象曲 ：2026年1月のDAM 月間カラオケランキングTOP50

※対象楽曲は、DAMオフィシャルサイト内”歌うま県No.1”限定100万円プレゼントキャンペーンページを

ご確認ください

賞品 ：総額100万円（QUOカードPay20,000円分 50名様）

■関連サイト：

DAMオフィシャルサイト内”歌うま県No.1”限定100万円プレゼントキャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202602_utauma2026.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202602_utauma2026.html)

■歌うま県ランキング（歌うま県No.1はどこだ！キャンペーン 集計結果）

集計期間：2025年11月25日～2026年1月31日

※対象機種はLIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよびLIVE DAMシリーズ

対象精密採点は精密採点Ai Heart、精密採点Ai、精密採点DX-Gおよび精密採点DX

キャンペーンページ以外からリクエストされた楽曲も集計の対象