2/18～24の期間限定「DeNAエンタメフェア」が羽田空港第1ターミナルにて初開催

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下 DeNA）は、2026年2月18日（水）～2月24日（火）の7日間、羽田空港第1ターミナル 2階 マーケットプレイスにて、人気アニメ作品のオリジナルグッズを販売するポップアップショップ「DeNAエンタメフェア in 羽田空港」を初めて開催します。

本企画では、国内外で人気の高い8作品の描き下ろしイラストを活用したグッズなどを販売します。また、旅行にちなんだオリジナル「ラゲッジタグ」（対象3作品）を羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」限定で予約販売するなど、作品とファンの新たなタッチポイント創出を目指します。

■ 開催背景と企画のハイライト

DeNAのエンターテインメント開発事業本部は、ゲーム事業やスポーツ事業で培ったノウハウを活かし、アニメ・マンガ・スポーツなど幅広いエンターテインメント領域において、作品やキャラクターなどIPの価値を最大化するグッズ事業を展開しています。

推し活が一般化した昨今、作品の舞台や旅行先に好きなキャラクターグッズを持参して撮影するトレンドも見られます。こうした背景を踏まえ、国内最多の旅客者数を誇る羽田空港において、DeNAが取り扱う多様なアニメ作品のグッズを一堂に介したポップアップショップ「DeNAエンタメフェア in 羽田空港」を企画しました。作品ファンに向けた商品提供だけでなく、国内外の旅行客など幅広い層に作品の魅力を届ける機会を実現します。

今回のフェアでは、DeNAが企画・開発した多種多様なグッズを販売します。TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』、TVアニメ『3年Z組銀八先生』、TVアニメ『SPY×FAMILY』、TVアニメ『ダンダダン』、TVアニメ『東京リベンジャーズ』、TVアニメ『Dr.STONE』、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の8作品から、描き下ろしイラストを活用したグッズなどを多数展開します。

また、2月18日（水）から羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」（https://haneda-shopping.jp/shop/default.aspx）では、旅行にちなんだオリジナル「ラゲッジタグ」（対象3作品）の限定予約販売を行います。旅行バッグやキャリーケースに取り付けて、旅行中も好きな作品やお気に入りのキャラクターと共に過ごすことができるグッズです。

■ 開催概要

- 企画名： DeNAエンタメフェア in 羽田空港- 開催期間： 2026年2月18日（水）～2月24日（火）- 営業時間： 9:00～19:00- 会場： 羽田空港第1ターミナル 2階 マーケットプレイス- ECサイト：羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」（https://haneda-shopping.jp/shop/default.aspx）※ ECサイトでは2月18日（水）から予約販売を開始。販売終了日はECサイトでご案内します。※ 商品情報、販売情報はECサイトをご確認ください。

＜注意事項＞

■ 取り扱いグッズ紹介

- フェアの開催時間は、空港施設の営業時間とは異なります。- 実施内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。- 追加情報、完売情報、その他お知らせは以下をご確認ください- - DeNA エンタメグッズ公式X（https://x.com/DeNA_goods_info）

⚫︎ TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』

⚫︎ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

⚫︎ TVアニメ『3年Z組銀八先生』

⚫︎ TVアニメ『SPY×FAMILY』

⚫︎ TVアニメ『ダンダダン』

⚫︎ TVアニメ『東京リベンジャーズ』

⚫︎ TVアニメ『Dr.STONE』

⚫︎ TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』

＜注意事項＞

■ DeNAについて

- 掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。- 商品の発売日や仕様などは変更・延期・中止となる場合があります。- 販売する商品は、随時追加や変更が行われることがあります。

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/