【実施レポート】日本とアジアをつなぐ「万国津梁」の場 ー 津梁ファンド初のアクセラレーションプログラムのDemo Dayから見える沖縄の可能性

フォーシーズ株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：豊里 健一郎）が運営する津梁ファンドは、ファンドとして初めて、台湾・東アジア地域のシード期スタートアップ向けアクセラレーションプログラム「SHINRYO Acceleration Program 2026(https://4seas.vc/shinryo-acceleration2026)」を実施しました。

沖縄を“日本市場へのソフトランディング拠点”と位置づけて、アジアのスタートアップの日本進出、さらにその先の世界進出を支援するこのプログラムには、8社の台湾スタートアップが参加し、Demo Dayではそのうち7社がプレゼンテーションを行いました。

今回は、2026年2月5日に琉球新報ホールで開催されたDemo Dayの様子をレポートします。

オープニング：津梁ファンド代表パートナー 豊里ご挨拶

はじめに、「SHINRYO Acceleration Program 2026」の趣旨を、代表パートナー豊里からご説明いたしました。

今回のプログラムでは、沖縄をテストベッドとして、日本市場進出を目指すアジア（特に台湾）スタートアップを支援する目的で始まりました。現在、沖縄県の観光客は年間1000万人超、うち国内からの観光客は約800万人、インバウンドは約200万人以上を占めています。沖縄を入口として日本進出の初期実績を創出し、日本企業との取引実績を作ることで信用の壁を越える役割を担うことを期待しています。

中でも今回は台湾の8社の企業がプログラムに参画し、7社がDemo Dayでプレゼンテーションを行います。台湾は、半導体での成長はもちろんのこと、ブルーエコノミーの領域でも高成長を遂げていて、津梁ファンドとしても、沖縄としての連携の重要性が高いエリアだと認識しています。直近の沖縄懇話会でも「台湾と沖縄の経済連携」は主要テーマとして取り上げられるほどです。



昨年フォーシーズが開催した「KOZAROCKS 2024」イベント内でのピッチ大会においても、台湾のスタートアップ企業「CancerFree Biotech」が優勝し、その後、OIST（沖縄科学技術大学院大学）のアクセラレーションにも参加し日本市場で成長しています。また、自動運転技術を手掛ける台湾スタートアップの「Turing Drive」は、2026年2月に宮古島で走行実証を行うなど、さまざまな連携事例が生まれ始めています。

津梁ファンドとしては、来年度以降「台湾企業を沖縄経由で日本へ」という事例だけではなく、「日本から沖縄を経由して台湾に」進出するスタートアップ企業も生み出すような、クロスボーダーな支援を行っていきたいと考えています。

ピッチに参加したのは台湾スタートアップ企業全7社

前日から7社の台湾スタートアップ企業が来日し、沖縄のさまざまな施設や企業を訪問し、ネットワーキングを図りました。2日目の2月5日に、琉球新報ホールでプログラム8週間の成果を発表しました。

コメンテーターとして、グローバルに海外進出支援や事業展開を行なっている3名のプロフェッショナルにも参加いただきました。

(1)iCueスマートマット / 介護向けスマートマット

Humetrics

介護向けにベットの全面にスマートマットレスを敷き、センサーとAI解析による見守りを可能にする商品の提案です。体動・呼吸数・心拍・離床回数・睡眠状態などを非接触で計測し、AIがデータを意味データ化。現在、台湾・日本・香港で100以上の施設され、クラウドで約2,000名分を日々解析しリスク抽出。これまでにICU退院後の睡眠回復の事例や悪化兆候を通知した実績もお持ちです。顧客のサービス継続率は90%以上と高く、すでに日本企業での導入実績もありますが、文化・言語ギャップ解消を目的として、病院地雨の現場連携に強い日本企業とさらなる協業を希望しています。

(2)Hanaline / AIを活用したOTA（オンライン旅行代理店）×UGC（ユーザー生成コンテンツ）×SaaSのプラットフォーム

CraCrate

ユーザーが考案したデジタルツアーを、クリエイターツールのCanvaを使うように簡単に作成・配信し、提供するプラットフォームを運営しています。音声・字幕・多言語・画像・アニメなどをAIを活用し簡単に生成した上で、ユーザー自身が自分のツアーをアプリで販売することもできます。観光協会や観光施設とPoC（概念実証）を実施し、案内人不足・多言語対応などの問題をコストダウンしながら解決しています。

観光業に従事する労働力不足を緩和し、DXを支援するきっかけとして、日本でも導入事例があります。日本ではオーバーツーリズムが叫ばれる時代ですが、比較的認知度が低い地域など、旅行者の分散を均等化し、持続可能な観光を実現することに寄与します。

(3)Deeli AI / 次世代技術を特定・評価・投資できるよう支援するAI

Deeli AI

Deeli AIは、世界中の膨大な技術データ（論文、特許、スタートアップ情報など）をAIで分析し、イノベーション企業が次にどのような技術が主流となり、どのような企業と協業すべきかなど、企業のR&Dや技術戦略の立案をサポートするプラットフォームを提供しています。

現在は、半導体・素材・再エネの領域に注力しAIを強化。すでに半導体業界の顧客では、10倍の業務効率化を実現するなど徐々に実績も出ています。日本市場も段階的に企業の意思決定を支援できるよう準備を進めているところで、今後は、金融（M&A/投資DD）等も強化することを視野に入れています。

(4)Cobinyiu Creativity / 膨大な製品カタログを持つ企業向け特化型のAI検索ソリューション

Cobinyiu Creativity

ECサイトを持つ大規模小売店舗向けにセマンティック＋キーワード＋AI検索の三層構造で、検索を最適化し、EC運用のコスト最適化するツールを提供しています。多言語（中・日・英）に対応しており、店頭に設置したQRコードを経由し、サイト誘導し会話型でユーザーからの困りごとに回答します。

検索利用者15%が売上45%創出しており、ROI「1円投資で27円売上」という実績を出しているそうです。日本の小売企業や観光センターでPoCを実施しています。現在、ECプラットフォームとの連携はShopifyを最優先で進めており、今後、徐々に他プラットフォームにも対応予定とのことです。

(5)FinedayClub / 富裕層向け旅行コミュニティ運営

FineDayClub

台湾の上位10%にあたる高所得者層向けを中心にプレミアムな旅行・ライフスタイルサービスを提供する会社です。収益は会員課金＋B2B2C連携（ラグジュアリー、車、金融等）で実現。内部の業務支援にはAIを活用しており、会員との直接対話・関係構築を重視したサービス設計にこだわっています。沖縄と台湾の架け橋として質重視の体験をキュレーションし、精密なマーケティングで沖縄の観光業の単価向上にも寄与することが期待されています。沖縄のHidden Gemsをストーリーで紹介し精緻なマッチングでローカルと会員を接続。

(6)dentallHiS / 歯科デジタルプラットフォーム

dentall

年間約600本の講座を提供する歯科医向けサイトを運営している企業です。日本の人材不足や歯科経営の赤字問題の解決に寄与します。日本における複雑な保険請求のしくみにも対応済みです。生成AIを用いて歯ごとの状態可視化し、患者ごとに問題の歯を抽出、治療案を提示、説明資料も自動生成することで、患者への病状説明にかかっていた時間を約1時間から約5分にまで短縮しています。

2016年以来、台湾国内で9,000人以上の歯科医師（53%）と3,000軒以上のクリニック（43%）にサービスを提供し、圧倒的なシェアを誇っています。日本では既存プラットフォーム（電子カルテ/保険審査）と連携を重視する拡大戦略を検討中です。また販売パートナー企業も見つけていきたいと意気込んでいます。

(7)ARTOGO / 文化施設向けデジタルソリューション

ArtwayTech Company Limited

日本語でプレゼンテーションに挑戦してくれたこの会社は、なんとプレゼンテーションをラップに変換して日本語を覚えてくれたそうです。

ARTOGOは、博物館等の文化施設に向け、リアルとオンラインを統合したコンテンツ制作・実装・マーケティングを支援するソリューションを提供し、文化施設の価値をさらに高める支援をしています。

すでに、チェコ国立技術博物館でデジタル案内を公開し、体験した参加者は15万人を超えています。また、台北浮世絵展では、音声ガイドを3か月で10万人が利用。効果を上げながら、運営コストは80%まで削減し、来場者がデジタルコンテンツを活用する比率も25%向上し、利益創造に貢献してるそうです。今後は、日本進出を沖縄からスタートしたいと意気込んでいました。

SHINRYO Acceleration Program 2026の総括

最後に、津梁ファンド代表パートナーの豊里より、「ここからがスタート」であることをお伝えし、総括といたしました。プログラムが閉会後も、プログラムに参加した各企業とは連携を行い、日本進出に向けたフォローアップを継続する予定です。

台湾企業との連携により、豊かな沖縄経済、ひいては豊かな日本経済の情勢に寄与するためにも、尽力してまいります。

「津梁ファンド」について

フォーシーズ株式会社が設立した、沖縄のスタートアップエコシステムの構築と新産業創出を目指す地域密着型ベンチャーキャピタルファンドです。名称は、かつて琉球王朝が万国の架け橋として繁栄した「万国津梁」に由来します。

診療ファンドは、資金供給が不足しがちなシード期のスタートアップに対し、資金のみならず専門知識やネットワークを提供しています。観光、エネルギー、ヘルスケア等の次世代成長産業を重点領域とし、沖縄を起点に県外・海外市場へ挑む「クロスボーダー展開」を強力に支援します。県内資本を集約・還元する好循環を生み出し、観光業に続く沖縄の新たな基幹産業を創出することを目指します。

フォーシーズ株式会社について

日本とアジアの成長を牽引する新たな産業を生み出すための「万国津梁」となるべく活動している、沖縄の会社です。沖縄発の独立系ベンチャーキャピタルファンド「津梁ファンド」や、沖縄市コザにあるイノベーション創出拠点「Koza Startup Arcade」、県内最大級のスタートアップカンファレンス「KOZAROCKS」等の運営をしています。地域社会と共創しながら次世代の起業家を支援し、日本とアジアをつなぐ架け橋となることを目指しています。noteでは、日頃取り組みやフォーシーズが応援している起業家について発信します。

