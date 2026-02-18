流行りの「塩パン」「フォカッチャ」もこれ一冊で手軽に焼ける！『はじめてでもお店みたいに作れる シンプルなパン』2026年2月18日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年2月18日（水）に『はじめてでもお店みたいに作れる シンプルなパン』（著者：タエ）を発売いたしました。

地味パン……？ いいえ、主役級の人気パンです！

本書は、続々重版と人気のパンレシピ本『はじめてでもお店みたいに作れる ベーグルの本』（タエ）の待望の第2弾。

今回のテーマは、「シンプルなパン」。

この本でいう「シンプルなパン」とは、塩パン、フォカッチャ、イングリッシュマフィン等、テーブルパンとしてベーシックに親しまれているパンのこと。一見地味ですが、パン本来の素朴なおいしさが楽しめる、定番の人気パンでもあります。

本書は、そんなみんな大好きなパンを網羅し、はじめてでも＆おうちでも手軽に作ることができる一冊です。

ガーリックバジル塩パン基本のイングリッシュマフィン

今大人気の「塩パン」や「フォカッチャ」の作り方もわかる

昨今、トレンドの「塩パン」や「フォカッチャ」。SNS等でも話題になっており、作りたい方が増えています。

本書は、そんな人気パンもしっかり網羅し、はじめての方でもおいしく作れるよう、丁寧に解説しています。

基本のローズマリーフォカッチャ青のり塩パン

「シンプルなパン」は食事にもおやつにもマルチに大活躍！

焼いておけば、食事パンとしてはもちろん、おやつとしても楽しむことができるのがシンプルなパンのいいところ。

たとえばコッペパンに、あんバターをたっぷり挟めば、至福の絶品おやつの完成です。

また、この本では、シンプルなパンの基本の作り方に加え、それぞれ魅惑のアレンジレシピも紹介。

塩パンであれば、チョコ塩パンに、青のり塩パン……など。楽しみ方も用途もグッと広がり、毎日飽きることなく楽しむことができます。

基本のミニ食パンかぼちゃのミニ食パンただの丸パン

【目次】

シンプルなパンさえあれば

パン作りの基本材料

パン作りに必要な道具

パン作りの基本動作

1章 塩パン

2章 コッペパンとバーガーバンズ

3章 フォカッチャとイングリッシュマフィンとエピ

4章 パウンド型で作る食パン

5章 ちぎりパン

6章 いろいろパン

COLUMN パンの保存方法／ホームベーカリーを使うときのポイント／こんなときどうする？ パン作りのQ&A

【書誌情報】

『はじめてでもお店みたいに作れる シンプルなパン』

著者：タエ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年2月18日（水）

仕様：B5判／96ページ

ISBN：978-4-04-685777-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000515/)

【関連書籍】

『はじめてでもお店みたいに作れる ベーグルの本』

著者：タエ

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2025年3月5日

仕様：B5判／96ページ

ISBN：978-4-04-684591-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000258/)

【著者プロフィール】

タエ（ささきたえこ）

看護師をしながらおうちでパンを焼く製菓衛生師。「タエのオンラインパン教室」主宰。富澤商店オフィシャルクリエイター。インスタグラムでパンレシピを日々発信。

「私にもおいしいパンが焼けた!」という喜びを何度でも味わえるパン作りを目指しており、わかりやすいインスタライブは毎回人気。

『はじめてでもお店みたいに作れる ベーグルの本』（KADOKAWA）が好評。本書が2作目のレシピ本となる。

Instagram：@t.s.t.m(https://www.instagram.com/t.s.t.m/)／@tae.bagel(https://www.instagram.com/tae.bagel/)